‘Misdaad rond het Wtc’; spannend jeugdboek in de Alblasserwaard

SLIEDRECHT/ALBLASSERWAARD • Op vrijdag 29 augustus presenteert Jan van Wingerden uit Hardinxveld-Giessendam zijn debuut ‘Misdaad rond het Wtc’. Het verhaal speelt zich af in Sliedrecht en de aangrenzende polder van de Alblasserwaard.

Wtc staat overigens voor het Watertorencomplex in Sliedrecht, waar een groot deel van het verhaal zich afspeelt. In het boek zwerft Erik in de polder rond, waar hij een dode roofvogel vindt. Net als hij hem opgepakt heeft, komt een grote man dreigend op hem af. 'Dus jij bent de dader', zegt hij grimmig. De man dreigt hem aan te geven. Ook Eriks vrienden Ad en Arend maken kennis met de boosaardige man. Al snel is duidelijk dat hij iets in zijn schild voert. Iets wat het daglicht niet kan verdragen. Erik gaat op onderzoek uit. Maar dat moet hij duur bekopen.

In het verhaal ontdekken de drie vrienden ontdekken vreemde dingen. Ze stuiten op een criminele organisatie die zich bezighoudt met de productie van XTC. Er gebeuren spannende dingen en het loopt op het nippertje goed af.

Het jeugdboek telt 112 pagina’s en is voor kinderen vanaf tien jaar. Schrijver Jan van Wingerden is door zijn uitgever gevraagd om er een serie van te maken. De titel van die serie heet ‘De drie op avontuur’.

Het boek kost 9,95 euro in gebonden vorm en 7,49 euro als e-book. Het boek heeft ISBN 9789402908176.