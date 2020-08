Lichte toename aantal positief geteste mensen met corona in regio

REGIO • Het aantal positief op corona geteste personen is in de afgelopen week licht gestegen in de regio. Dat blijkt uit de cijfers van de GGD.

Een relatief grote stijging in de afgelopen week werd genoteerd in Papendrecht (+4). Ook zijn er in de afgelopen week meer corona gevallen geconstateerd in Molenlanden (+3), Alblasserdam (+1), Gorinchem (+5), Sliedrecht (+2) en ook Hardinxveld Giessendam springt eruit met vier meer gevallen dan in de week ervoor.

Het aantal positief geteste mensen met Covid staat in Alblasserdam op 53, in Molenlanden op 127, in Papendrecht op 97, in Gorinchem op 201, in Sliedrecht op 74 en in Hardinxveld-Giessendam op 51.