Sponsorfietstocht voor Bijbelschool Weejo Suriname

BLESKENSGRAAF/APELDOORN • Op zaterdag 19 september organiseert de SZOS (Stichting Zendingsondersteuning Suriname) een sponsorfietstocht, waarvan enkele afstanden in deze regio starten. Deelnemers zetten zich in voor Bijbelschool Weejo, waar ouderlingen van de Trio- en Wayanastam toegerust worden voor hun taak als voorganger in de gemeente.

De SZOS heeft onder meer Andy en Jacoline Bijkerk, afkomstig uit Bleskensgraaf en onder andere bekend van TV-programma Bushpiloten, voor onbepaalde tijd uitgezonden naar Suriname. Andy is directeur en piloot bij MAF, een non-profit vliegmaatschappij die zich richt op kerk en zending, medische hulp en het opbouwen van lokale gemeenschappen.

Jacoline bezoekt, via Prison Fellowship Suriname, wekelijks de vrouwen in de gevangenis. Ze coacht hen en geeft Bijbelstudie. De SZOS ondersteunt diverse zendingsgerelateerde projecten en zorgt ervoor dat mensen in het binnenland van Suriname geestelijke, lichamelijke en praktische zorg krijgen.

Er zijn verschillende routes voor de sponsofietstocht, zowel off-road als op de weg. De off-road route voert door de prachtige bossen bij Apeldoorn. Het afwisselende terrein, de hoogteverschillen en de schijnbaar oneindige natuur maken het de ideale tocht voor op de mountainbike. De tocht is 45km en zal ongeveer 2,5 uur duren.

Voor de fietsers op de weg zijn drie prachtige routes uitgezet door vier provincies en langs vier rivieren. Deelnemers aan de langste route krijgen zelfs nog twee riviertjes extra. Het startpunt is in Leerbroek, vlakbij Leerdam. Men kan kiezen voor 50, 75 of 110 kilometer. De routes kunnen zowel met de racefiets als de stadfiets worden gereden en ook elektrische fietsen zijn welkom.

Deelnemers halen in hun persoonlijke netwerk geld op bij sponsors voor hun deelname, maar wie dat liever niet doet, kan ook voor een bijdrage van minimaal € 50 meefietsen, individueel of als gezin. Voor alle deelnemers is wat lekkers geregeld voor bij de start en onderweg. Een lunchpakket dient wel zelf te worden meegenomen.

Wie zich wil inschrijven als deelnemer aan deze actie of een bijdrage wil doen, kan terecht op een speciale projectpagina: www.supp.to/sponsorfietstocht-bijbelschool. Voor vragen over de actie kan contact worden opgenomen met de SZOS via pr@szos.nl of 06-51329705.

Zie voor meer info: www.szos.nl.