Corona heeft ervoor gezorgd dat een groot deel van Nederland nog steeds thuis werkt. En hoewel dat voor de één ideaal is, is dat voor de ander toch iets lastiger. Lang niet iedereen heeft namelijk een goede werkplek thuis.

Gelukkig kun je met de juiste materialen een thuiskantoor creëren. Daarbij denk je direct aan een laptopstandaard, een tweede scherm en een ergonomisch toetsenbord met muis. Een beamer staat misschien niet op het hoogste prioriteitenlijstje, maar daar heb jij (en de rest van het huishouden) meer aan dan je denkt. Lees hieronder drie redenen waarom een beamer tijdens corona jouw huis verrijkt!

Thuis naar de bioscoop

Droom jij ook van een thuisbioscoop? Met een beamer en projectiescherm wordt het werkelijkheid! Omdat de beamer groter is dan je televisie of computer- of laptopscherm, krijg je al snel een bioscoop gevoel. Daardoor kun je films en series nog meer in het moment ervaren. Hiervoor zijn ook speciale home cinema beamers ontwikkeld. Met deze beamers speel je films en series op hoge kwaliteit af. Daarmee wordt meer thuis blijven, toch minder erg, hè? Projecteer de beamer op een witte muur of maak gebruik van een projectiescherm. Maak de woonkamer iets donkerder door de gordijnen dicht te doen en jij geniet van een avondje ‘at the movies’.

Een game-room in huis

Gek op gamen? Dan droom jij toch van het gamen met een PlayStation of Nintendo Switch op een groot scherm? Want wat is er nou beter dan het spelen van je favoriete spel op een enorm groot scherm?! Hoe groter het beeld tijdens het gamen is, hoe meer je geniet tijdens het spelen! Daarmee wordt het spelen van FIFA of Fortnite toch nog leuker.

Werken op een groot scherm

Een presentatie geven op een beamer is tijdens een meeting een stuk indrukwekkender dan iets tonen op een klein scherm. Ook in huis kan het fijn zijn om op een groot scherm via een beamer te werken. Je hoeft je namelijk niet steeds te concentreren op je kleine laptopscherm. Het lezen van een lange lap tekst of het schrijven van een gedetailleerde mail? Dat is dan fijner op een groot scherm. Het is tenslotte beter leesbaar. Hiervoor kun je gebruikmaken van een presentatie beamer, die speciaal zijn ontwikkeld voor presentaties, vergaderingen of educatie. En zoals je hierboven al hebt gezien, kun je die beamer nog in veel meer situaties goed gebruiken.

Twijfelde jij nog aan het kopen van een beamer? Dan zijn die twijfels nu vast weg! Veel plezier van je multi-inzetbare beamer!