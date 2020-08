Kinderdijkse Verlichtingsweek zet molens in de spotlights

KINDERDIJK • De negentien molens van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk staan van maandag 7 tot en met zaterdag 12 september van 20.00 tot 22.30 uur in de spotlights tijdens de 48ste editie van de Verlichtingsweek.

De eeuwenoude blikvangers die bij het invallen van de duisternis meer en meer oplichten in het toch al prachtige Kinderdijkse landschap: elk jaar genieten bezoekers uit alle uithoeken van het land van het bijzondere spektakel in de eerste volle week van september.

Vanwege de coronapandemie is de ‘editie 2020’ iets afgeslankt vergeleken met voorgaande jaren. Alleen op vrijdag en zaterdag is de horeca in het Bezoekerscentrum geopend en vaart er een rondvaartboot langs de molens. Er staan twee fotografiecursus gepland, op maandag 7 en dinsdag 8 september. De inschrijving daarvoor is inmiddels geopend.

Medewerkers van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk zien toe of de vele fotograferende bezoekers de 1,5 meter afstand respecteren. Want de gezondheid van onze gasten, medewerkers, inwoners en vrijwilligers staat te allen tijde bovenaan. Genieten van dit unieke stukje Holland kan prima op enige afstand van elkaar, ook als je dé foto aan het maken bent.

Helaas heeft de organiserende Speeltuin ’t Balkengat eerder moeten besluiten de traditionele Molenmarkt op de vrijdagavond te schrappen. Er vindt op 11 september een bescheiden editie plaats in de speeltuin.

Meer informatie is te vinden op www.kinderdijk.nl/verlichtingsweek.