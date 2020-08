Wethouder Bikker over Kinderdijk: 'Vergunningparkeren meest effectief'

KINDERDIJK/ALBLASSERDAM • Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk is blij dat er wat wordt gedaan aan de parkeerproblemen in Kinderdijk, maar plaatst nog wel kritische kanttekeningen bij de manier waarop.

In september starten Molenlanden en Alblasserdam (West Kinderdijk) met een proef voor vergunningparkeren, tot 1 november.

Wegsleepregeling

Voorzitter Fatih Özdere van de belangenvereniging reageert: “Een wegsleepregeling zou de meest directe mogelijkheid zijn geweest. Toeristen, met name de camperaars, weten al snel hoe de vlag erbij hangt; die hebben ook appgroepen. Dus als ze weten: het is een papieren tijger, dan kan het best zijn dat het niet effectief is. Als je geen directe sancties koppelt aan foutparkeren, in hoeverre heb je dan een leer- en schrikeffect?”

Boa's

Boa’s moeten de controle gaan doen. Özdere: “Is er genoeg geld beschikbaar voor inkopen van boa’s? De politie zegt: wij kunnen niet handhaven op parkeren. Dat doet de politie pas als er een gevaarlijke situatie is. We kijken met argusogen naar de handhaving. Het is in ieder geval belangrijk dat dorp en gemeenten in contact blijven.”

Meest effectief

Wethouder Arco Bikker weerlegt de kritiek van Özdere. “Vergunningparkeren is, ook internationaal, het meest effectieve instrument om te voorkomen dat toeristen ergens parkeren waar je dat niet wilt. Overal waar dit wordt toegepast blijkt het afschrikwekkender te zijn dan bijvoorbeeld een blauwe zone of betaald parkeren. Voor het inhuren van boa's die op naleving toezien is er voldoende budget.”

Voor het invoeren van een wegsleepregeling vindt Bikker het nog te vroeg. “Maar als de afschrikwekkende werking van vergunningparkeren onvoldoende blijkt, sluiten we verdergaande maatregelen niet uit.”

'Geen leereffect'

Critici stellen dat er te weinig alternatieven zijn voor toeristen die een parkeerplek zoeken en dat boetes uitdelen niet zal helpen omdat toeristen eenmalig in Kinderdijk zijn, waardoor je niet profiteert van een leereffect.

Wennen

Bikker reageert: “We hebben het liefst dat toeristen via het openbaar vervoer (Waterbus) naar Kinderdijk komen en van tevoren een toegangsbewijs kopen. Toeristen die op de bonnefooi komen, zullen via social media en borden bij Alblasserdam ontdekken dat zij in Alblasserdam moeten parkeren. Het zal inderdaad even wennen zijn. We verwachten dat het spoedig algemeen bekend is dat met de auto naar Kinderdijk gaan alleen mogelijk is als je in Alblasserdam parkeert. De plannen om daar een grote parkeergarage te bouwen zijn in een vergevorderd stadium.”

Alternatief

Jan Dirk Verheij, woordvoerder SWEK: "Alles wat bijdraagt aan het oplossen van de parkeerproblematiek juichen we toe. Maar met beboeten zou men terughoudend moeten zijn. Mensen zijn één keer bij ons op bezoek, als ze dan een boete krijgen omdat er schaarste is aan parkeerplekken, heeft dat weinig zin. Het belangrijkst is dat er een alternatief is."

Verheij vervolgt: "In de huidige situatie is onze parkeerplaats op de meeste dagen voldoende, want door corona komen er nu veel minder mensen. In de weekenden hebben we de parkeerplaats van IHC erbij, daarnaast kunnen bezoekers parkeren in Alblasserdam en gebruik maken van de pendeldienst. Als het weer druk wordt, is er denk ik niet voldoende parkeerruimte: zestig plekken bij ons voor de deur, bij IHC ongeveer 300, in Alblasserdam 120. Het zal nog lang duren voordat het transferium gereed is. Maar de laatste maanden hebben we nauwelijks problemen met parkeren; er komen nu enkele honderden bezoekers per dag, in weekends gemiddeld vijfhonderd betalende bezoekers per dag."

Handhaven

In reactie op de woorden van Verheij zegt Bikker: "We hebben met de SWEK afgesproken dat ook zij er via hun info-kanalen op zullen wijzen dat parkeren in het dorp niet meer kan. Maar we zullen uiteraard wel gaan handhaven. Het is in ieders belang dat de boodschap 'in Kinderdijk kan je niet parkeren' snel algemeen bekend wordt." Kinderdijkers zelf krijgen onbeperkt en gratis de beschikking over bezoekerspassen, zodat ook visite die overdag komt gratis in Kjnderdijk kan parkeren. Vergunningparkeren zal gelden tot 18.00 uur.