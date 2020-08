Zorgwerkgevers in regio starten met project om zij-instromers binnen te halen

REGIO • Zorgwerkgevers uit de regio, waaronder Rivas Zorggroep, Present en Waardeburgh, willen met het project 'zij-instromers in de zorg' nieuwe zorgmedewerkers binnenhalen.

De komende jaren neemt de vraag naar personeel in de ouderenzorg in de regio toe. 'Corona heeft nog duidelijker gemaakt hoe belangrijk het is voldoende, goed geschoold zorgpersoneel te hebben', stellen de zorgwerkgevers in een persbericht.

Door de economische gevolgen van de coronacrisis raken veel mensen hun baan kwijt en overwegen zij wellicht een carrièreswitch. Daarom slaan Het Spectrum, De Merwelanden, Rivas Zorggroep, De Lange Wei, Het Parkhuis, Huis ter Leede, Present, Swinhove Groep en Waardeburgh de handen in één. Samen met de werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid zijn zij het project 'zij-instromers in de zorg' gestart.

Werkervaring

Dankzij dit project zijn er per 1 december meer dan dertig leerwerkplekken extra beschikbaar in de ouderenzorg voor de functie van verzorgende IG. Deze plekken zijn speciaal gecreëerd voor mensen met een afgeronde MBO3 opleiding en meer dan vijf jaar werkervaring.

Werkervaring in de zorg is niet noodzakelijk. 'Voor dit verkorte opleidingstraject kan iedere gemotiveerde doorzetter die de zorg een warm hart toedraagt zich aanmelden.'

Kans

'In achttien maanden worden de deelnemers opgeleid tot kwalitatieve zorgmedewerkers in de ouderenzorg. In deze economisch onzekere tijd is dit een mooie kans voor iedereen die graag wil gaan werken in de zorg om zich te laten omscholen naar een sector waar altijd vraag naar is.'

Bij een succesvol project bestaat er de mogelijkheid voor nieuwe lichtingen. Iedereen die overweegt gebruik te maken van deze kans kan zich aanmelden voor de digitale informatiebijeenkomst op 27 augustus of 2 september. Direct solliciteren op deze leerwerkplekken of meer informatie: www.zorgenwelzijnwerkt.nl/zij-instromers-in-de-zorg.