Burgemeestersechtpaar Theo en Anneke Segers ronden Molentocht te voet af in Kinderdijk

KINDERDIJK • Tientallen kilometers legden burgemeester Theo Segers en zijn vrouw Anneke wandelend af om de gemeente Molenlanden van dichtbij te leren kennen. Zaterdag was de laatste etappe van de Molentocht te voet, waarbij Kinderdijk centraal stond. Daar kregen zij in speeltuin Balkengat een officiële huldiging met onder meer het ‘inburgeringscertificaat’ van Molenlanden.

Het is voor de bestuursleden van de speeltuin en de diverse Molenlandse wethouders en raadsleden even wachten voor het burgemeestersechtpaar om de hoek komt. Het bezoek aan Molenstraat 2, het laatste huis van de gemeente aan de westzijde, liep waarschijnlijk toch wat uit. Maar uiteindelijk komen ze toch aanlopen en kunnen ze de bloemenhulde in ontvangst nemen.

In een partytent worden ze vervolgens namens de gemeenteraad toegesproken door raadslid Bert Snoek. “Door de coronamaatregelen viel de kennismaking met Molenlanden in het water. Met deze wandeltocht hebben jullie dat nu dubbel en dwars ingehaald.”

Trekker

Hij kon het niet nalaten om nog even aan te stippen dat de tocht niet voor honderd procent te voet was afgelegd. “Uit betrouwbare bron begreep ik dat jullie ook nog anderhalve kilometer gesmokkeld hebben met de auto.” Burgemeester Segers vult hem opgeruimd aan: “We hebben ook nog een paar kilometer op een trekker gezeten.”

Snoek benadrukt het: de wandeltocht was een ideale manier om invulling te geven aan de verbindende rol van het burgemeester zijn. “Dat is zeer gewaardeerd. En het was leerzaam. Zo hoorden we dat Theo in Arkel een bok schoot door met zijn schoenen aan een woonwagen in te lopen. Het was een vergissing die hem meteen werd vergeven.”

Pedicurebehandeling

Wethouder Lizanne Lanser stelde met een knipoog dat de wandeltocht heel wat voeten in de aarde had gehad en dat er veel voor het voetlicht was gekomen. “Jullie hebben hiermee bij veel inwoners een wit voetje gehaald.” Om vervolgens aan de inburgeringscertificaten die Theo en Anneke Segers van Bert Snoek hadden gehad nog een cadeau toe te voegen: een waardebon voor een pedicurebehandeling voor twee personen.

Burgemeester Segers zelf keek met veel voldoening terug op de weken waarin hij samen met zijn vrouw van donderdag tot en met zaterdag door Molenlanden wandelde. “Het is echt onze gemeente geworden. Wat mij het meest opviel was de trots van de inwoners op de plek waar ze wonen. Vooraf was me gewaarschuwd dat ik veel klachten te horen zou krijgen; die heb ik amper gehoord, het kwam hooguit zijdelings ter sprake. Ik ben echt apetrots dat ik burgemeester mag zijn van deze prachtige gemeente.”