Zestig rieteilandjes in Zouweboezem voor grote karekiet en zwarte stern

AMEIDE • Natura 2000-gebied Zouweboezem in de Vijfheerenlanden is sinds kort zestig rieteilandjes rijker. Het doel: een broedgebied realiseren voor de grote karekiet en de zwarte stern.

Van oudsher is dit moeras een toplocatie voor moerasvogels, zoals de grote karekiet en de zwarte stern. 'De grote karekiet is hier als broedvogel verdwenen', stelt Stichting Zuid-Hollands Landschap. 'De bedreigde zwarte stern weet zich hier met veel kunst- en vliegwerk te handhaven. Met een serie van maatregelen, waaronder de aanleg van rieteilandjes in ondiep water, willen we het leefgebied van beide soorten een stevige impuls geven.'

De rieteilandjes zijn drijvende matten van wilgentenen, waar stekken van riet in zitten. De wilgentenen komen uit ons eigen terrein. Wanneer de rieteilandjes gaan uitgroeien, levert dat na een paar jaar broedgebied op voor vogels die in stevig waterriet nestelen, zoals de grote karekiet. Om het waterriet een kans te geven, zijn de jonge rietplanten nu nog beschermd door gaas.

Ondiep water

De rieteilandjes liggen verspreid in ondiep water. In het luwe water tussen de eilandjes krijgen drijvende waterplanten zoals gele plomp kans zich te ontwikkelen. Onder de juiste omstandigheden ontstaan dan plekken met veel drijvende waterplanten waar de zwarte sterns van nature op broeden.

'Wanneer dat nog onvoldoende lukt, helpen we de zwarte stern op weg door tussen de waterplanten speciale vlotjes uit te leggen. Met deze extra broedlocaties in de ‘Sternenbaaien’ geven we dit Natura 2000-gebied een stevige impuls. Door de rieteilandjes creëren we luwte, waarin de vegetatie zich kan ontwikkelen. Zowel voor waterplanten als planten op het land. En daar maken rietvogels graag gebruik van.'

Deze maatregel is mede mogelijk gemaakt door steun van de provincie Utrecht en de Nationale Postcode Loterij.