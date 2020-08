Zinderende start IFFG buitenbios in Gorinchem

GORINCHEM • Na een geslaagde buitenbiosavond vorig jaar augustus, besloot de organisatie van het IFFG (Internationaal FilmFestival Gorinchem) dit jaar drie avonden buiten te draaien. Donderdag tot en met zaterdag zette zij de buitenbioscoop neer aan de stadswal in Gorinchem.

Donderdagavond startte het IFFG met de Spaanse film Dolor y Gloria, een meesterwerk van de alom gelauwerde regisseur Pedro Almodóvar. De zinderende zomeravond was uitverkocht. Toch kwam er een onverwachte bui over en moest er kort worden onderbroken. Deze pauze was geen probleem, de meeste bezoekers waren met deze hitte wel toe aan een drankje.

Vrijdagavond keken de bezoekers naar de verrassende Roemeense thriller The Whistlers. Het was opletten geblazen met de foute agent Cristi en de femme fatale Gilda, want wie bedroog nu wie. Zaterdagavond was het afgekoeld en stond er een stevige wind, maar de romantische film La Belle Époque deed dat de filmkijker geheel vergeten.

Herinneringen

Er werd gelachen en de muziek in de feelgood komedie riep bij menigeen herinneringen op aan vervlogen tijden. Met deze uitverkochte avond rondde het IFFG een lang weekend film kijken af met bijna 300 bezoekers. De reacties waren lovend en de organisatie zal hier zeker een vervolg aangeven.

De volgende filmspecial in Theater De Nieuwe Doelen staat al in de agenda. Op zondag 20 september draait, in het kader van het thema Zorg & Wereld Alzheimerdag, de documentaire Mother. Filmmaker Kristof Bilsen zal zelf aanwezig zijn voor een nagesprek.

Kaartverkoop

’s Middags toont het IFFG de liefdevolle film The Peanut Butter Falcon. Kaartverkoop start 26 augustus. Voor actuele informatie en tickets: www.iffg.nl of de FB pagina van het IFFG.