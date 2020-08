Ludiek afscheid: brandweer Bleskensgraaf redt collega Theo Blok van kerktoren

BLESKENSGRAAF • Brandweerpost Bleskensgraaf nam zaterdag op een ludieke manier afscheid van brandweerman Theo Blok.

De inwoner van Bleskensgraaf werd door zijn collega's gered vanaf de kerktoren, nadat hij door diezelfde collega's was opgesloten in de toren van de hervormde kerk. Aanleiding voor deze reddingsactie was het afscheid van de brandweerman, die 34 jaar actief is geweest bij post Bleskensgraaf.

Theo was in deze periode onder andere chauffeur/pompbediende, bevelvoerder, plaatsvervangend postcommandant en hij was verantwoordelijk voor de catering. 'Zijn inzet en betrokkenheid zal door de collega's worden gemist', zo laat brandweerpost Bleskensgraaf weten.