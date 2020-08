REGIO • Er zijn in Nederland een hoop mensen die aan sport doen. Je kan hierbij denken aan bodybuilding, fitness, bootcamps, spinninglessen, vechtsporten en meer. Hoewel de meeste sporters hiervoor naar de sportschool gaan, kan je ook heel goed op andere manieren buiten de sportschool trainen.



Hierbij kan je bv. denken aan een eigen “homegym” of buiten trainen op speelveldjes of in de natuur. We gaan je in dit artikel een aantal trainingsmogelijkheden laten zien die je kunt gaan doen, en welke spullen je hiervoor nodig hebt.



8 manieren om thuis je workout te doen!

Je kan op onderstaande manieren intensieve trainingen uitvoeren, en misschien nog wel zwaarder dan in de sportschool. We geven je ook een aantal tips in gewichten en fitnessapparatuur die je erbij kan gebruiken …kijk ook eens op Voeding-en-fitness.nl voor meer tips.



1. Calisthenics

Op de eerste plaats kan je natuurlijk prima aan calisthenics doen. Het is een manier van trainen waarbij je geen gewichten of apparatuur nodig hebt, maar met eigen lichaamsgewicht traint. Je kan het gewicht eventueel verzwaren met een volle rugtas of andere dingen die zwaar genoeg zijn.



Ga maar eens squatten …doe je normaal 100 kilo in de sportschool en 8 herhalingen? Doe nu maar eens 100 herhalingen achter elkaar, zonder gewicht. Je zal merken dat je ze bij een goede uitvoering zal moeten verdelen in meerdere sets. En na een tijdje allemaal achter elkaar kan doen.



Maar ook optrekken bv. kan je heel goed doen aan die stangen op speelveldjes (buiten). Je kan er zo prima rug en biceps mee trainen …de mogelijkheden voor andere oefeningen zijn eindeloos hierin.



2. Krachtstations

Een andere optie is om je sportschool na te bouwen, maar dan thuis (of op een andere locatie). Je kan met een krachtstation namelijk heel veel oefeningen doen die je normaal in de sportschool doet. Het is slim om het te combineren met losse gewichten, zodat je nog meer variatie krijgt.



Op een professioneel krachtstation kan je echter alles trainen. Je hebt er een benchpress (op verschillende manieren) en vaak een peckdeck op (voor flies). Maar ook een stang waarmee latpully’s kan doen en rug kan trainen op verschillende manieren. En de uitgebreide varianten laten je ook benen trainen. Je kan er biceps, triceps …en zelfs buik mee doen, ideaal toch?



3. Dumbbells

Het gebruik van dumbbells is eigenlijk heel efficiënt. Ga je een professionele set dumbbells aanschaffen dan kan je daar eigenlijk alles mee doen. Een groot voordeel van dit soort gewichten.



Je kan er in feite alles mee trainen van benen (squatten, lunches etc.), biceps en triceps, rug, borst, buik, schouders, traps en meer.



Een belangrijk dingetje om wel even naar te kijken is het gemak en aantal kilogram per dumbbell. Je zal namelijk snel bij een wat meer professionele set uitkomen van tussen de 25 en 50 kilo per stuk capaciteit.



4. Kettlebells

Een setje kettlebells is tegenwoordig ook heel populair. Je kan het een tikje vergelijken met dumbbells, maar ze hebben toch weer een eigen karakter. Zo kan je met kettlebells ook weer andere oefeningen doen.



Het is wel belangrijk dat je hiervoor instructies opvolgt van iemand die er ervaring mee heeft (of een trainer), een andere optie is om op bv. YouTube te kijken naar handige filmpjes waarin houding en uitvoering worden uitgelegd.



5. Crosttrainers

Je hebt natuurlijk ook fitnessapparaten, waarmee prima cardiotrainingen kunnen worden uitgevoerd. Er zijn verschillende soorten, maar de crosstrainer is wel razend populair. Het voordeel is namelijk dat je hiermee een fullbody workout krijgt, omdat je armen en benen beweegt. Ze geven je meer conditie, maar ook kracht.



Wil je echt goed aan krachttraining doen, raden we je toch aan om ook een aantal gewichten erbij te kopen. Hiermee kan je namelijk nog meer uit je trainingen halen (meer dan bij een crosstrainer alleen).



6. Loopbanden

Ben je meer een fan van hardlopen? Je kan natuurlijk prima buiten gaan rennen, en lekker door de natuur je sport beoefenen. Heerlijk in de zon of neutraal weer, maar wat als het regent?



Of wellicht komt het niet altijd uit qua tijd. Je kan dan ook een loopband overwegen. Het geeft je overigens nog meer voordelen. Hierbij kan je denken aan een egale ondergrond, op elk moment hardlopen, verschillende trainingsschema’s en moeilijkheidsgraden die je kan instellen (bv. de loopband helen, net of je een berg op rent), betaalbaarheid, er samen gebruik van maken en natuurlijk nog veel meer.



7. Spinningfietsen

Ga je 2 keer (of meer) per week naar de sportschool voor spinninglessen? Je bent er dan waarschijnlijk aardig fan en wellicht fietsliefhebber. Het kan slim zijn om een eigen spinningfiets aan te schaffen.



Ze zijn tegenwoordig redelijk betaalbaar en staan zo altijd (24 / 7) tot je beschikking. Je haalt hem er vrij snel uit in vergelijking met een sportschoolabonnement, zeker wanneer je alleen naar de sportschool gaat voor spinninglessen. Wil je echt de beste fietservaring, kijk dan ook eens naar een professionele fietstrainer voor nog meer fietsplezier.



8. Gewichtszakken

Je ziet ze meestal bij bootcamps worden gebruikt in sportscholen, de zogeheten gewichtszakken. Het zijn in feite zakken die je makkelijk op je schouders gooit en waar jij verschillende oefeningen mee kunt doen.



Zo kan je bv. gewichtheffen, maar ook lunges doen squatten. Het grote voordeel is dat er ook veel verschillende gewichtsklassen zijn. Je hebt ze dus van 5-10 kilo, maar ook van 30 kilo of meer. Zo zijn er dus gewichtszakken voor beginnende sporters die het willen proberen, en de echte fanatiekelingen die wel wat zwaardere gewichten kunnen gebruiken.



Wat haal jij in huis voor de beste trainingen?

Je bent nu helemaal voorzien en hebt veel mogelijkheden om gelijk aan de slag te gaan. We moeten je er bij vertellen dat er natuurlijk nog veel meer mogelijkheden zijn om aan thuis fitness te doen …maar dit zijn wel de meest gebruikte trainingsmethodes en de kracht- en fitnessartikelen die daarbij horen, ga er gelijk mee aan de slag en veel succes!