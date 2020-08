Buurtbussen rijden voorlopig nog niet in de Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • Er is nog geen zicht op wanneer de chauffeurs van de buurtbussen in de Alblasserwaard weer hun diensten kunnen hervatten. Eerst moeten de bussen voorzien worden van kuchschermen en betere ventilatie.

"We hoopten dat dat in september klaar zou zijn, maar het is uitgesteld", stelt Jan van Wingerden, voorzitter van Vereniging Buurtbussen Alblasserwaard. "We zijn nu in afwachting van een bericht wanneer we weer aan de slag kunnen. En nee, ik heb geen idee hoe lang het nog gaat duren."

Voor de volledigheid: het is geen Alblasserwaards probleem. "In het hele land rijden de buurtbussen niet. Veel van de chauffeurs zitten wat betreft het coronavirus in de risicogroepen. Onze opdrachtgever, de provincies, hebben daarom besloten om de bussen totdat ze aangepast zijn niet te laten rijden."

Gemis

Het is voor de vele gebruikers van de buurtbussen in de regio een gemis, zo onderstreept Jan van Wingerden. "Voor velen is het een belangrijke voorziening, om bijvoorbeeld even van Bleskensgraaf naar Papendrecht of van Hoornaar naar Gorinchem te gaan. Maar het is zoals het is: we kunnen hier nu eenmaal niets aan doen."

Hij vervolgt: "Overigens is het voor meerdere van onze chauffeurs ook een bezigheid die ze erg missen. Die popelen om weer achter het stuur te kruipen en passagiers te vervoeren. Anderen zijn er minder happig op. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met luchtwegklachten en willen zeker weten dat ze veilig in de buurtbus kunnen rijden."

Instrueren

Helemaal stil staan de buurtbussen niet. Vervoersbedrijf Qbuzz gebruikt de voertuigen af en toe voor controle en onderhoud van de haltes. "Je kunt ze in de polder dus tegenkomen. Zelf gaan we binnenkort waarschijnlijk ook een aantal ritten maken om nieuwe chauffeurs te instrueren. Maar het gaat dus zeker niet om de hervatting van het vervoer."