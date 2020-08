Maartje Spaans uit Ottoland wil bouwsteen leveren aan strijd tegen sprinkhanenplagen

OTTOLAND/DELFT • Een bouwsteen leveren aan de oplossing voor de sprinkhanenplagen dat is het streven van Maartje Spaans (22) uit Ottoland, studente aan de TU in Delft.

Voor Maartje Spaans en tien mede-studenten aan de Technische Universiteit in Delft zijn de gigantische sprinkhanenplagen die veel schade aanrichten in onder meer Afrika en Azië de afgelopen en komende maanden dagelijkse kost. Zij vormen samen een team dat deelneemt aan de International Genetically Engineered Machine competition (iGEM), een internationale wedstrijd waaraan studenten synthetische biologie van over de wereld meedoen.

"Mijn studiebegeleider wees me afgelopen jaar op de mogelijkheid om me aan te sluiten bij het team van 2020. Synthetische biologie maakt al een belangrijk onderdeel uit van de studie die ik volg, Life Science and Technology, en ik kwam er afgelopen jaar achter dat ik het ook echt heel leuk vind. Vandaar dat ik me heb aangemeld en ik was één van degenen die uitgekozen werd voor het team."

DNA

Synthetische biologie is in de wetenschap een nieuwe tak van sport. De kern: door te 'knutselen' met het DNA nieuwe eigenschappen ontwerpen voor bestaande organismen. Maartje en haar teamgenoten willen deze methode gebruiken om een biopesticide voor de schadelijke sprinkhanen te ontwikkelen.

"Het gaat daarbij om een stof, bestaande uit bacteriofagen, die we op gewassen willen aanbrengen; sprinkhanen eten ervan en krijgen de pesticide zo binnen. Vervolgens worden de bacteriën in het spijsverteringsstelsel zo aangetast dat de sprinkhaan doodgaat. We zijn ook bezig met een andere techniek, waarbij de stof de genen zo aanpast dat hij zich niet meer kan voortplanten."

Laboratoriumomgeving

De wedstrijd is een intensief traject waarin de elft studenten maandenlang dagelijks bezig zijn met het onderzoek. Maar het zal niet genoeg zijn om uiteindelijk een kant en klare biopesticide af te leveren. "We hebben de tijd tot eind oktober. Dan hopen we aan te kunnen geven dat ons idee werkt in een laboratoriumomgeving. Er zijn meerdere instanties met deze problematiek bezig; het zou kunnen dat zij ons idee oppakken om het verder uit te werken."

Het volledige interview staat donderdag 27 augustus in Het Kontakt.