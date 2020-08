Waterschap verbetert weg tussen Noordeloos en Hoornaar

MOLENLANDEN • Eind augustus worden de Grotewaard en de Dorpsweg in fases afgesloten voor een wegreconstructie tussen de rotonde in de N214 bij Noordeloos en de bebouwde kom van Hoornaar.

'De weg, populair bij toeristische fietsers, wordt vernieuwd en veiliger', stelt Waterschap Rivierenlanden. Het wegdek, de fundering, de waterkerende functie van de kade en de inrichting worden aangepakt. Bewoners spraken mee in het ontwerp. Voor de verkeersveiligheid komt er onder meer een middenstrook in een andere tint, als een karrenspoor, en een ander type verkeersremmer.

Ook komen langs het traject in de berm grasbetontegels of klinkers. Bouwverkeer wordt zo veel mogelijk geleid via de rotonde bij Noordeloos. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met februari.