Nieuwe dienstregeling Qbuzz vanaf maandag 31 augustus

REGIO • Qbuzz begint op maandag 31 augustus met een nieuwe dienstregeling.

Qbuzz gaat op vrijwel alle verbindingen weer 100 procent rijden. Doordat de onderwijsinstellingen in Dordrecht, Rotterdam en Utrecht hun aanvangstijden spreiden én voor een aanzienlijk deel digitaal onderwijs aanhouden zijn er kleine wijzigingen in de dienstregeling. Deze zijn te vinden op de reisplanner.

Belangrijkste kenmerken:

• R-net rijdt 6x per uur in de spitsen en ook de streekBuzzen 21, 190, 191, 192 en 674 gaan weer rijden.

• snelBuzz 316/392 rijdt 4x per uur overdag.

• In Dordrecht rijden stadsBuzz 3, 4, 5 en 7 elk kwartier, ook richting Papendrecht.

• stadsBuzz 8 rijdt tussen Dordrecht CS en Dordtse Kil.

• snelBuzz 387 rijdt 4x per uur overdag.

• Het nachtnet van en naar Rotterdam en de buurtBuzz rijden niet.

Via voordeur

Naar aanleiding van een positief onderzoek door TNO omtrent het effect van kuchschermen plaatst Qbuzz de komende periode kuchschermen in alle bussen. Dan kunnen reizigers weer vooraan instappen. Door weer twee deuren te gebruiken, kunnen reizigers beter afstand bewaren tot andere reizigers.

Qbuzz meldt: 'Het is daarmee mogelijk één looprichting te realiseren en de ventilatie in de bus verbetert. Ook het contact tussen chauffeur en reizigers en daarmee de sociale controle op het inchecken wordt met deze maatregel weer beter. Dat sociale contact is iets wat onze buschauffeurs de afgelopen periode echt hebben gemist.

Wanneer de bussen in de Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem met kuchschermen rondrijden is nog niet bekend.

Nog geen Buurtbus

Wanneer de buurtbussen weer zullen gaan rijden is nog niet bekend. Het effect van een kuchscherm in een buurtbus is kleiner dan in een reguliere bus. Qbuzz wil het zekere voor het onzekere nemen. TNO gaat daarom aanvullend onderzoek doen.

Qbuzz: 'Al weten we dat de buurtbusvrijwilligers staan te trappelen om weer achter het stuur te mogen kruipen, juist vanwege de chauffeurs zijn wij extra waakzaam. Het zijn vaak ouderen die met pensioen zijn en tot de risicogroep behoren, dat koesteren we. OV-breed hebben we dan ook besloten om de buurtbussen nog niet te laten rijden, we vonden het te riskant naar de bestuurders toe.'