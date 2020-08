Jong JGZ start met vaccinatiecampagne in Zuid-Holland Zuid

REGIO • Jong JGZ begint op dinsdag 1 september met de vaccinatie van kinderen in de regio tegen DTP, BMR, HPV en meningokokken.

Kinderen en jongeren worden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opgeroepen op leeftijd en postcode.

Regio

Onder Zuid-Holland Zuid vallen de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht,Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Leeftijdgroepen

Kinderen die zijn geboren in 2011 en dus dit jaar 9 worden, krijgen nu een oproep voor DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rode hond). Meisjes die zijn geboren in 2008 en dus dit jaar 12 worden, ontvangen een oproep voor HPV (baarmoederhalskanker). Jongeren geboren tussen 2001-2006 die de vaccinatie tegen meningokokken nog niet hebben gehaald, ontvangen een uitnodiging om deze in te halen.

Coronamaatregelen

Door het coronavirus nodigt Jong JGZ minder kinderen en jongeren tegelijk uit. Ook wordt er gevaccineerd op datum en tijd. Zo wordt het niet te druk op de locatie en kan iedereen voldoende afstand van elkaar houden. Het is daarom belangrijk om te komen op de datum en tijd zoals genoemd in de uitnodiging van het RIVM.

Groepsimmuniteit

Vaccinatie vermindert de kans op de genoemde ziekten die vaak zeer besmettelijk zijn en ernstige gevolgen kunnen hebben. Ook draagt vaccinatie bij aan de groepsimmuniteit tegen deze ziekten. Wanneer veel kinderen zijn ingeënt zijn tegen een bepaalde infectieziekte, komt deze ziekte minder vaak voor. Ook kinderen die niet ingeënt zijn, lopen dan minder risico de infectieziekte te krijgen. Om deze groepsimmuniteit te creëren en te behouden is het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen ingeënt zijn.

Alle vaccinaties worden uitgevoerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma en zijn gratis.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie, coronamaatregelen en veelgestelde vragen op www.jongjgz.nl/vaccinaties