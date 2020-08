REGIO • Jij wilt gezonder eten en drinken, maar wat is precies gezond? Het is geen geheim welke producten goed voor je zijn …toch is het niet voor iedereen duidelijk waar ze moeten beginnen, op welke dingen ze moeten letten of hoe je een gezond voedingspatroon samenstelt. Je hebt mazzel, want in dit artikel geven we je 5 tips om dit te realiseren.



Het zijn algemene tips die je helpen de juiste keuzes te maken. Wat je dus wel zal moeten doen is er zelf producten bij zoeken. Je moet er (net zoals alles in het leven) natuurlijk wel altijd iets voor doen. Met onderstaande richtlijnen gaat dit je zeker lukken.



Ben jij er klaar voor? Lees dan hieronder snel verder…



1. Onbewerkte voeding

Het ligt soms zo voor de hand, en dan praten we met name de kracht van onbewerkte voeding. De natuur voorziet in alles wat je lichaam nodig heeft. Je kan hierbij denken aan groente, fruit, granen, noten, water en ga zo maar door. Wil je een gezond voedingspatroon samenstellen? Dan heb je niet veel meer nodig dan de “rauwe” producten uit de natuur.



Hiermee bedoelen we niet dat je alles rauw hoeft te eten (ook al kan dit soms best goed en zelfs lekker zijn), maar meer dat er geen andere stofjes aan zijn toegevoegd. Zo geniet van alle voedingswaarde die er in dit natuurlijk product zit, zonder allerlei extra geur-, kleur- en smaakstoffen.



Je kan de meeste van deze producten gewoon in de supermarkt halen. Of anders bij lokale toko’s en natuurwinkels. Het draait dus voornamelijk om keuzes die je maakt wanneer je met jouw winkelwagentje door de paden rolt.



2. Drink 2 liter water per dag

Het is belangrijk genoeg water te drinken, waarbij het advies 2 liter per dag is (kom je op 1,5 of 2,5 liter is dat ook goed …maar streef naar in ieder geval 2 liter per dag). Je zal natuurlijk snappen dat het voor iedereen weer anders is. Sport je (bijna) dagelijks dan is het drinken van meer water natuurlijk logisch. Maar gemiddeld genomen (zonder sporten) is het advies dus die 2 liter water per dag.



Je drink misschien ook allerlei andere dingen zoals koffie, melk en wellicht 1 of 2 glazen fris per dag. Het is de kunst om over te stappen op alleen maar water, samen met bv. koffie of thee (zonder toevoegingen). En drink zo weinig mogelijk frisdrank en andere “suikerhoudende” drankjes (tenzij het gaat om sportdrankjes rondom trainingen). Laat ook zoveel mogelijk de energiedrinks staan …en neem in plaats daarvan water of vers geperst sap.



Water is de beste dorstlesser …lekker koel of met een citroenschijfje!



3. Conditionering

Heb je kinderen? Dan ben je tot op een zekere hoogte vast wel (bewust of onbewust) bekend met dit sterke principe. We hebben het dan over een stukje conditionering …misschien vraagt je kind in de supermarkt weleens naar snoep, en hoewel er ouders zijn die het vaak meenemen (voor hun kind, maar uiteindelijk wellicht ook voor hunzelf) …veel zullen ook nee zeggen en het laten liggen in de schappen van de winkel.



Maar wanneer je conditionering echt goed wil toepassen (in de grote mensen wereld), ga je na welke snacks er meestal in het winkelwagentje belanden …die er eigenlijk niet teveel in zouden moeten liggen.



Ga hierbij na wat jouw “cheats” zijn en vervang deze met gezonde alternatieven. Je mag best af en toe een van deze lekkernijen meenemen, maar beperk het tot bv. een keer per week of langer. Er zijn best veel mensen die bv. elke dag cola drinken, chips eten en ook chocoladerepen wegwerken.



4. Wees meer met je voeding bezig

Een andere slimme tip is meer met je voeding bezig zijn. Je kan hierbij denken aan label bekijken om te zien wat erin zit, meer te weten komen over voedingsstoffen en vaker eten te bereiden. Op die manier zal je jouw voeding ook meer gaan waarderen en er nog meer aandacht aan besteden.



Je moet ook snappen dat alle “natuurlijke” producten die in een verpakking zitten, niet altijd helemaal zijn wat er wordt geclaimd. Ze kunnen natuurlijke Ingrediënten bevatten echter zitten er vaak toch ook weer andere (toegevoegde) stoffen bij zoals conserveringsmiddelen of andere E-nummers.



Let hier dus goed op, wanneer je producten in de supermarkt haalt. Het beste wat je kan doen is alles vers kopen, dus zo min mogelijk dingen die in een “fancy” verpakking zitten met allerlei marketingkreten om je over te halen het product te kopen (ook kreten zoals gezond, met extra vitamine c of sap uit pak waar meestal maar een paar procent echt sap in zit …wanneer je een beetje mazzel hebt).



5. Stel bepaalde doelen voor jezelf

Het kan ook zijn dat je een gezond voedingspatroon wilt hanteren om uiteindelijk specifieke doelen te bereiken. Je kan hierbij denken aan meer eiwitten (bekijk hier de Top 5 Beste Eiwitten) en een uitgebalanceerd voedingspatroon bij het sporten, of wanneer je misschien een paar kilo wilt afvallen …waarbij het berekenen van je caloriebehoefte ook een belangrijk punt is. En door die doelen te stellen heb je weer een extra motivatie om er snel mee te beginnen.



Een juiste mindset is de sleutel!

Je zal er zelf werk van moeten maken, en alles begint dus bij een goede mindset. En waar een wil is …is een weg. Iedereen kan het, waarbij het natuurlijk voor de een moeilijker zal zijn dan een ander. Toch blijft het uiteindelijk altijd een kwestie van gewoon doen. Zo simpel is het dan ook weer.