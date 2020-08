GIGA Molenlanden houdt Stap & Trap vierdaagse

MOLENLANDEN • GIGA Molenlanden houdt van 18 tot en met 27 september de Stap & Trap vierdaagse.

'Het gaat daarbij om een virtuele vierdaagse waarbij wandelaars met hun deelname de lokale organisatoren van de vierdaagses een extra stimulans geeft voor volgend jaar', stelt GIGA Molenlanden. 'Zij kunnen het dit jaar helaas door de huidige maatregelen niet organiseren. Met deelname aan de Stap & Trap vierdaagse doneren de deelnemers automatisch een gedeelte van het 5 euro inschrijfgeld en dragen ze zo bij aan de organisatie voor volgend jaar.

Dit jaar lopen de wandelaars met behulp van een app een zelfgekozen afstand. De mogelijkheden zijn routes van respectievelijk twee, vijf, tien of 25 kilometer. 'Zo kan iedereen meedoen. In de week van 18 tot en met 27 september daag jij jezelf uit om de afstand vier dagen te volbrengen. Zo kunnen we toch op gepaste afstand van de omgeving genieten.'

App

Via de app kunnen deelnemers en anderen elkaar live volgen en wellicht voorbij zien komen. 'Jouw inzet wordt uiteraard beloond met een medaille gesponsord door de Rabobank. Dus kom in beweging en zorg voor dat extra grote feest in 2021.' Voor inschrijven of meer informatie kunnen belangstellenden terecht op www.gigamolenlanden.nl.