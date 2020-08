Start vergunningparkeren Kinderdijk al in september

• Paas-parkeerdrukte op de Lekdijk in Kinderdijk in april 2017. (Foto: Johan Velthuizen)

KINDERDIJK • De gemeenten Molenlanden en Alblasserdam beginnen nog dit jaar met vergunningparkeren in heel Kinderdijk en op de West Kinderdijk in Alblasserdam.

Aanvankelijk zou pas volgend jaar worden gestart, maar op verzoek van inwoners begint op 15 september het ‘proefdraaien’.

Leefbaarheid

De maatregel is nodig om de leefbaarheid te verbeteren en moet voorkomen dat bezoekers van het Werelderfgoed Kinderdijk en andere niet-inwoners parkeren op parkeerplaatsen die bedoeld zijn voor de inwoners. Er komt een ruime bezoekersregeling, voor familie van inwoners, en een blauwe zone voor horecaondernemers.

Planning

De planning van beide gemeenten loopt niet gelijk. De datum van 15 september geldt voor Molenlanden. Omdat in Alblasserdam de gemeenteraad pas op 29 september een besluit neemt, kan daar op 30 september het vergunningparkeren worden ingevoerd, dus is de start hier 15 dagen later. Omdat de toeristische drukte eind oktober sterk is afgenomen, eindigt per 1 november de periode van het vergunningparkeren weer.

Brief voor inwoners

Inwoners van Kinderdijk krijgen op donderdag 20 augustus een brief met informatie van de gemeente Molenlanden. Er volgt na 15 september een gedoogperiode van vier weken, wat betekent dat de officiële handhaving start op 15 oktober. Bewoners van de West Kinderdijk in Alblasserdam krijgen op 27 augustus een brief met informatie, onder andere over het aanvragen van een vergunning. Ook hier volgt na de invoering op 30 september een gedoogperiode en stopt het vergunningparkeren op 1 november.

Bezoekerspassen

Er leven nog diverse vragen bij inwoners. Op de site van de gemeente Molenlanden staat vanaf donderdag 20 augustus een pagina met veelgestelde vragen en de antwoorden daarop. Mocht een vraag daar niet beantwoord worden, dan kunnen mensen mailen naar: info@molenlanden.nl. Voor familie kunnen inwoners van Kinderdijk en bewoners van de West Kinderdijk bezoekerspassen krijgen. Artsen en wijkverpleegkundigen kunnen ook een pas aanvragen.

Vignet

Inwoners van Kinderdijk en bewoners van de West Kinderdijk krijgen een vignet dat zij achter de voorruit van hun auto kunnen plakken. De gemeenten stellen geen beperking aan het aantal auto's per huishouden.

Voetbalvereniging

Voor leden van voetbalvereniging De Zwerver, ouders die bij wedstrijden van hun kinderen komen kijken en bezoekende clubs wordt ook een regeling getroffen.