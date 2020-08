Ottolandse geiten terug in Kinderdijk, voor bestrijden wilgen

KINDERDIJK • De geiten van de Ottolandse schaapherder Huug Hagoort zijn dinsdagochtend 18 augustus weer gearriveerd in Kinderdijk. Daar mogen ze jonge wilgjes eten.

Wilgen zijn snelle groeiers die, als ze te groot worden, een belemmering vormen voor de windvang van de Kinderdijkse molens. Daarnaast is bestrijding van de wilgen nodig voor herstel van het rietland. Het is de bedoeling dat de geiten medio oktober weer vertrekken.

Nieuw rietmoeras

Waterschap Rivierenland werkt in Kinderdijk aan de ontwikkeling van nieuw rietmoeras. Eerder dit jaar vertelde Jelmer Krom van het waterschap dat de ontwikkeling van rietmoeras meerdere seizoenen vergt.

Ook machines

Vorig jaar startte het waterschap bij wijze van proef met het laten begrazen door geiten, omdat zwaar materieel het terrein niet op kon; de bodem was nog te slap en de wilgjes waren nog te dun om goed vast te grijpen. Inmiddels kan er ook met machines worden gewerkt.

Broedvogels

Het rietmoeras in Kinderdijk is van groot internationaal belang voor met name vogels die in rietmoeras broeden. De afgelopen decennia nam de hoeveelheid rietmoeras in Kinderdijk af.

Grauwe gans

Niet alleen verbossing door de groei van onder andere wilgen is een bedreiging voor het rietland, ook de grauwe gans is dat. Ganzen eten de jonge rietstengels op en vertrappen de bodem. Ook de waterkwaliteit en het peilbeheer zijn factoren.