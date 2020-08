Slechts één coronabesmetting erbij in Molenlanden

MOLENLANDEN/REGIO • Het aantal positief op corona geteste personen is in de afgelopen week in de gemeente Molenlanden met één gestegen tot 124. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van GGD.

In de buurgemeenten was de toename iets groter: Alblasserdam +4 (53), Gorinchem +18 (208), Hardinxveld-Giessendam +5 (50), Papendrecht +5 (95) en Sliedrecht +2 (73).