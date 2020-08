Heel Holland Hiked ontmoet Young4Waard en burgemeester Segers op tocht door Molenlanden

MOLENLANDEN • De jonge wandelaars van Heel Holland Hiked kwamen maandag door de gemeente Molenlanden en werden daar verwelkomd en vergezeld door burgemeester Theo Segers en het Molenlandse jongerenplatform Young4Waard.

Van 31 juli tot 21 augustus loopt een groep jongeren uit de nationale jeugdraad onder de vlag van Heel Holland Hiked 523 kilometer door Nederland. Met dit project willen zij aandacht vragen voor de veranderde connectie met de natuur en de mentale gezondheid onder jongeren.

Maandag ging de wandeltocht van Hardinxveld-Giessendam naar Schoonhoven. Young4Waard verzorgde de lunch voor de wandelaars van Heel Holland Hiked. Tijdens het eten bij de Ammerse boezem ging het gesprek over het leven van jongeren in de gemeente Molenlanden en de voordelen en nadelen van het wonen in een landelijke omgeving.

Burgemeester

De jongeren van Heel Holland Hiked hadden ook burgemeester Theo Segers uitgenodigd hen te ontmoeten. Aangekomen bij de woning van de burgemeester konden zij net op tijd schuilen. Een gesprek volgde onder een glas fris. De burgemeester is vanaf zijn woning met hen opgelopen tot de pont bij Schoonhoven. Vrijdag hoop de groep in Amsterdam te zijn.