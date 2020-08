REGIO • Je wilt afvallen, en speelt misschien met de gedachte om fatburners te gebruiken …maar is dit een verstandige zet? Ze worden ook wel afvalpillen of afslankpillen genoemd. Het komt ook soms voor dat de er niet echt wordt gesproken over deze termen, en er meer bepaalde kruiden of andere benamingen worden gebruikt …die voor de hogere vetverbranding moeten zorgen (soms een combinatie aan krachtige Ingrediënten).



Maar de vraag blijft overeind, kan je er wel echt mee afvallen en is het slim ze te gebruiken? We gaan je in dit artikel uitleggen hoe afvallen in grote lijnen werkt, zodat je snapt wat ervoor nodig is. En ook toelichten of een fatburner wel of niet in dit plaatje past.



Een gezond voedingspatroon is de basis

Je ziet tegenwoordig meer bewustwording op dit gebied en afvallen. Toch zijn er nog genoeg mensen die bij afvallen gelijk denken aan oplossingen in een potje, maar zo werkt het helaas niet. Wanneer jij op dezelfde manier doorgaat (bv. teveel eten en drinken …maar ook dingen waar je dikker van wordt), zal je dit niet gaan oplossen met een potje fatburners. Het wordt soms zo voorgedaan dat je alleen de fatburner een paar keer per dag hoeft te nemen, en dat alles dan vanzelf gaat …helaas zijn er mensen die hierin trappen.



Zorg er dus altijd voor dat je bij de basis begint. Ga je een huis bouwen, begin je ook niet met het dak …maar met een goede fundering, muren, stenen etc. die er toe leiden dat je ook echt een sterk huis krijgt dat er mooi uitziet. Wil je afvallen moet je dus beginnen met de basis en dat is je voedingspatroon (onbewerkte voeding, water, niet teveel eten en ook niet teveel op momenten dat je minder vet zal verbranden).



Sporten helpt je vetverbranding ook te verhogen

Het is verder ook vaak een kwestie van lichaamsbeweging en sporten. Stel, je gaat heel fanatiek sporten en doet dit 5 keer per week …dan gaat je vetverbranding flink omhoog en verbrand je veel meer calorieën.



Wanneer je hetzelfde of minder (en andere dingen) eet en drinkt …zal je hiermee op den duur opgeslagen lichaamsvet kwijtraken en (waarschijnlijk) iets afvallen.



De reden waarom we dat erbij zeggen, is omdat bij sporten je spiermassa (in meerdere of mindere mate) groter wordt en die is zwaarder dan vetmassa. Je kan dus hetzelfde in gewicht zijn en toch een slanker figuur ontwikkelen.



Nu is dit afhankelijk van de sport en de frequentie, en zal niet iedereen op hetzelfde gewicht blijven of zwaarder worden …maar let dus niet alleen maar o de weegschaal en doe ook andere metingen (omvangmaten, vetmetingen en meer van dat soort checks).



Wil je alvast lekker veel inspiratie opdoen, kijk dan eens naar deze <a href="https://thefitfoodfriends.nl/">gezonde recepten</a>.

Geniet met volle teugen van het leven!

Je zal ook de aandacht moeten leggen op meer genieten in het leven. Ga erop uit, lekker uit eten, activiteiten en spelletjes doen, shoppen, op vakantie en ga zo maar door. Het zal ook je vetverbranding helpen.



Heerlijk ontspannen en je niet teveel druk maken (zeker niet om onbenullige dingen) zorgt ervoor dat je sneller een gezond gewicht bereikt.



Consuminderen

Wellicht heb je het zelf niet door, maar de kans is groot (zeker wanneer je niet echt met jouw voedingspatroon bezig bent, en gewoon eet en drinkt waar je trek in hebt) dat je teveel calorieën binnenkrijgt. Met teveel calorieën bedoelen we meer dan je daadwerkelijk verbruikt. En dan wordt afvallen ook een vrij lastig verhaal.



Je zal namelijk altijd iets minder moeten consumeren (consuminderen) dan er verbruikt wordt op een dag, om ook echt opgeslagen lichaamsvet te verbranden voor energie. Hierbij hoef je niet perse calorieën te tellen, maar heb je wel weten wat er allemaal in je voedingspatroon zit. En het is dus wel heel handig om te weten welke macronutriënten (koolhydraten, eiwitten en vetten in welke vorm) erin je eten en drinken zitten + het aantal calorieën om een soort richtlijn te vormen.



Maak realistische doelen voor jezelf

Een fatburner komt vaak met claims die niet haalbaar zijn zoals 2-3 kilo afvallen per week. Het word al een flinke klus om dit met een gezond voedingspatroon en sporten te fixen laat staan dat een wonderpilletje dat opeen gaat doen voor je. En al helemaal niet wanneer er alleen maar een fatburner genomen wordt, zonder ook maar iets anders aan te passen in je leefstijl.



Ga dus van realistische doelen uit, maar stel ze wel op voor jezelf!



Het is namelijk een belangrijke factor, omdat er dan echt naar toewerkt.



Wanneer je dit namelijk niet doet moet je veel discipline hebben, en niet iedereen heeft dat …maar wil wel snel afvallen. Schrijf je op dat je elke week een halve kilo wilt afvallen en wat je ervoor van plan bent te gaan doen. Zo behaal je elke keer kleine doelen tot het grotere doel bereikt is (elke keer een horde om de race te winnen).



Wat zijn de beste fatburners?

Heb je alles op orde en wil je een extra boost gebruiken …dan kunnen sommige fatburners een klein steuntje in de rug zijn. Maar gebruik dan wel een goede fatburner (een heleboel doen namelijk vrij weinig tot niks). Wil je de beste ontdekken? Bekijk dan hier de beste fatburners die er verkrijgbaar zijn (bron: Supplementaanbiedingen.nl). En maak zelf een overwogen en verstandige keuze!