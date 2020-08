Laatste kans om je in te schrijven: wandelen, hardlopen of fietsen met Het Kontakt voor het goede doel

REGIO • Nieuwsblad Het Kontakt houdt in samenwerking met Prom’es een ‘virtueel’ Zomer Event: wandelen, hardlopen en fietsen voor het goede doel. Lekker bewegen in de zomervakantie en ondertussen Spieren voor Spieren een steuntje in de rug geven.

Door de coronamaatregelen is ook de zomervakantie ‘anders dan anders’. Veel streekgenoten blijven thuis of vieren vakantie in eigen land. Reden voor Kontakt Media Partners en Prom’es om Het Kontakt Zomer Event op te zetten. Lekker wandelen, hardlopen of fietsen. Waar? Dat maakt niet uit. In je eigen omgeving, elders in Nederland, of op je buitenlandse vakantieadres. Het kan allemaal.

Het Kontakt Zomer Event is een ‘virtual run’, zoals dat zo mooi heet. Je kunt je online inschrijven. De inschrijving geeft je toegang tot een speciale app waarin je sportieve prestatie wordt geregistreerd. Maar dat niet alleen. Je ontvangt een virtueel startnummer, een deelnamecertificaat én je krijgt een mooie medaille thuisgestuurd.

Deelnemers aan Het Kontakt Zomer Event kunnen kiezen uit:

• 5 kilometer hardlopen

• 10 kilometer hardlopen

• 5 kilometer wandelen

• 10 kilometer wandelen

• 25 kilometer fietsen

• 75 kilometer fietsen

Dit doe je in de periode van maandag 24 tot en met maandag 31 augustus. Je kiest zelf je dag en je omgeving.

De inschrijving gaat bijna aansluiten. Aanmelden allen deze week nog via de volgende link:

https://proreg.entrysystem.live/nl/?id=Bm2O7s8Vb0WnYKj7tyXQ-Q

Deelname kost 9,95 euro. Dit is inclusief app, startnummer, certificaat, medaille én een donatie voor het goede doel. Bij inschrijving kan, vrijblijvend, een extra donatie worden gedaan voor Spieren voor Spieren.

Doorbraak

Het Kontakt wil met haar Zomer Event ‘Spieren voor Spieren’ steunen. Er zijn in Nederland 20.000 kinderen met een zeldzame spierziekte. De impact van een spierziekte op een kind, het gezin en de omgeving is enorm. Veel kinderen met een spierziekte zijn rolstoelgebonden en genezing is vaak niet mogelijk. Onlangs is een medicijn beschikbaar gekomen voor kinderen met de spierziekte SMA: een fantastische doorbraak, aldus Minke Booij, directeur Spieren voor Spieren.



Spieren voor Spieren is opgericht voor kinderen met een spierziekte en heeft een duidelijke missie: alle spierziekten bij kinderen verslaan. Zo snel mogelijk. Onlangs zijn er baanbrekende successen geboekt in de strijd tegen spierziekten bij kinderen: zo is er een medicijn beschikbaar gekomen voor kinderen met de progressieve spierziekte SMA. Volgens Minke Booij is dit succes te danken aan de inzet van heel veel Nederlanders die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet voor Spieren voor Spieren. Booij: “Nu moeten we doorpakken. Zo snel mogelijk. We kunnen deze succesvolle aanpak óók gebruiken in de strijd tegen andere spierziekten bij kinderen. En daar is geld voor nodig, veel geld. Uiteindelijk gaat het er om dat we de beste behandeling zo snel mogelijk bij de kinderen krijgen.”

Spieren voor Spieren:

• Financiert wetenschappelijk onderzoek

• Ondersteunt en verbetert de diagnose, behandeling en zorg van spierziekten bij kinderen

• Geeft concrete hulp, bij voorbeeld in de vorm van individuele bijdrage voor (sport)hulpmiddelen.

• Geeft voorlichting

Oftewel: lezers van Het Kontakt kunnen in de laatste week van augustus voor zichzelf én voor anderen sportief hun beste beetje voortzetten. Dat is de gedachte achter Het Kontakt Zomer Event. Als extraatje ontvangen alle deelnemers een digitale Qoodybag met leuke aanbiedingen.