Directeur Saar Spanjaard verlaat Avres

REGIO • De directeur van Avres, Saar Spanjaard, heeft haar vertrek aangekondigd. Zij gaat met ingang van 14 september aan de slag als directeur woonservice bij woningcorporatie Steadion in Den Haag.

Saar Spanjaard kwam in dienst bij Avres in september 2015. Als kwartiermaker heeft zij eerst het fusieproces tussen de voormalige Avelingen-Groep en de Regionale Sociale Dienst in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden afgerond. Vervolgens heeft zij als directeur leiding gegeven aan de nieuwe fusieorganisatie Avres.

'Zij heeft op een innovatieve en creatieve wijze invulling gegeven aan de uitvoering van Participatiewet, waarbij het belang van de inwoners en de medewerkers en een goede samenwerking met partners en ondernemers steeds voorop heeft gestaan', stelt het bestuur van Avres in een reactie. 'Bovendien is zij er in geslaagd om - in een periode met meerdere gemeentelijke herindelingen - Avres stevig te positioneren als het regionale Leer-Werkbedrijf in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.'

Het bestuur van Avres is inmiddels gestart met het werving- en selectietraject van een nieuwe directeur.