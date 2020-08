Vijfheerenlanden geeft cadeaubonnen weg voor energiebesparing

VIJFHEERENLANDEN • Gemeente Vijfheerenlanden wil haar bewoners helpen bij het comfortabel wonen en besparen van energie. Daarom worden vanaf 17 augustus cadeaubonnen beschikbaar gesteld. Woningeigenaren kunnen met hun cadeaubon zelf online energiebesparende producten bestellen. Zo kunnen inwoners profiteren van een lagere energierekening.

Energie besparen, een lagere energierekening en prettiger wonen. Dat kan eenvoudig met kleine maatregelen in huis. Deze maatregelen hoeven niet altijd veel te kosten. Denk bijvoorbeeld aan een brievenbusborstel, radiatorfolie of zelfklevende tochtstrips.

De gemeente Vijfheerenlanden wil alle woningeigenaren de kans geven om energie te besparen. Daarom worden er vanaf 17 augustus cadeaubonnen verstuurd naar alle woningeigenaren in de gemeente. Zij kunnen zelf kiezen hoeveel en welke energiebesparende maatregelen zij willen kopen. Wel is er een beperkt aantal cadeaubonnen beschikbaar en kan per adres maximaal 1 bon worden gebruikt. Na het aanvragen van een bon kunnen woningeigenaren hun een eigen actiepakket samenstellen via de webshop van het Regionaal Energieloket. Vervolgens worden de energiebesparende producten thuisbezorgd.

Wie een cadeaubon aan wil vragen kan dit doen via regionaalenergieloket.nl/vijfheerenlanden. Wie hulp nodig heeft bij het aanvragen van een cadeaubon kan contact opnemen met Het Nieuwe Wonen via 0345-254 030.