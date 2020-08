Nieuwe corona-teststraat in Vianen

VIANEN • Vanaf dinsdag 18 augustus start GGD regio Utrecht in Vianen met een corona-teststraat. Deze teststraat wordt gevestigd op de Kamerlingh Onnesweg 2. De teststraat blijft in eerste instantie tot eind 2020 geopend.

Als het noodzakelijk is, kan de termijn worden verlengd. GGDrU test hier inwoners met klachten (zoals koorts, hoesten, verkoudheid, keelpijn, niezen en kortademigheid) op corona.

Waarom wordt deze teststraat ingericht?

De GGD-en in Nederland zijn door het kabinet gevraagd om coronatesten in Nederland te organiseren. Om het virus goed onder controle te houden, is het belangrijk dat alle inwoners getest kunnen worden. Daarvoor is het noodzakelijk om extra testlocaties te openen.

Hoe werkt de teststraat?

Inwoners bellen naar GGD regio Utrecht voor het maken van een afspraak en ontvangen een uitnodiging voor een bepaald tijdstip (tussen 9:00-17:00 uur, indien nodig tot 21:00 uur). De teststraat werkt als een 'drive-thru'. Inwoners met klachten rijden met hun eigen auto naar binnen. GGDrU neemt de test door het open raam af en daarna verlaat de auto weer de testlocatie. Daarnaast biedt deze locatie ook een mogelijkheid voor inwoners om lopend of op de fiets te komen.