Verkoopactie pannenkoeken, gemengd fruit en kaas van rommelmarkt Wijngaarden

WIJNGAARDEN • De organisatoren van de rommelmarkt in Wijngaarden houden zaterdag 5 september een verkoopactie met etenswaren die normaal op de rommelmarkt verkocht worden. De markt gaat vanwege de coronamaatregelen niet door.

Zo worden er pannenkoeken gebakken. Daarnaast zijn er zakken met gemengd fruit en kaas te verkrijgen. Bestellen: www.rommelmarktwijngaarden.nl. Op 5 september wordt er bezorgd tussen 10:00 en 15:00 uur in Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Brandwijk en Sliedrecht. De opbrengst is voor de hervormde gemeente in Wijngaarden.