Dominee Mirjam Kollenstaart neemt afscheid van gereformeerde kerk Ottoland

OTTOLAND • Na zeventien jaar neemt Mirjam Kollenstaart-Muis afscheid als predikant van de gereformeerde kerk in Ottoland. Vanaf 1 september gaat ze aan de slag als geestelijk verzorger bij het Leger des Heils, in de Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Het had niet veel gescheeld of een ander leger had haar ingelijfd; Mirjam Kollenstaart stond begin dit jaar op het punt haar toga in te ruilen voor een uniform in camouflagekleuren. Ze was met Defensie al een heel eind op weg om legerpredikant te worden. "Maar mijn gehoor is niet goed en daardoor zou ik de keuring niet halen, zo bleek uit een vooronderzoek. Toen besloot ik toch ook maar in te gaan op de vraag vanuit het Leger des Heils of ik wilde solliciteren op een functie bij hen."

Want vanuit deze organisatie was zij begin dit jaar benaderd of zij interesse had in een nieuwe functie: geestelijk verzorger voor de regio Dordrecht en Gorinchem. Ze legde het eerst naast zich neer, maar besloot toch op het aanbod in te gaan nadat de weg naar Defensie afgesloten bleek.

Dak- en thuislozen

"Mijn werk zal zich vooral in Dordrecht en Gorinchem afspelen. Ik ben er voor de werknemers en de cliënten. Het gaat daarbij om mensen die tussen wal en schip vallen, zoals dak- en thuislozen. Het Leger des Heils heeft een uitgebreid aanbod om hen te helpen, waaronder begeleid wonen en een verzorgingstehuis."

Het betekent wel dat ze na zeventien jaar haar taak als predikant in de Gereformeerde Kerk in Ottoland neer gaat leggen. Haar eerste gemeente, waar ze als kersverse dominee in 2003 de pastorie betrok. Als een verrassing komt het niet. Al enkele jaren geleden had Mirjam aangegeven op zoek te gaan naar een nieuwe werkplek en verliet ze de Ottolandse pastorie voor een huis in Goudriaan.

Minderwaardigheidscomplex

Ze zag 'haar' gemeente veranderen in die zeventien jaar. "Gereformeerd Ottoland is opener geworden, warmer, gezelliger en gastvrijer. Zelf heb ik er een bijdrage aan geleverd om de eigen geloofsbeleving meer te waarderen."

"De gemeente had een minderwaardigheidscomplex; Ottolanders zijn echte doeners, maar ze zagen dat als volstrekt vanzelfsprekend. Voor velen had dat niets met geloven te maken. Terwijl juist ‘doen’ ook onderdeel uitmaakt van het geloofsleven. Dat besef is er veel meer gekomen. Een goed voorbeeld zijn de jaren waarin we werkten aan het uitbreiden van het kerk- en verenigingsgebouw. Dat samen bouwen van de kerk gebeurde letterlijk, maar ook figuurlijk, als onderdelen van het lichaam van Christus."

Openluchtdienst

De Gereformeerde Kerk in Ottoland neemt op 30 augustus afscheid van dominee Mirjam Kollenstaart. Dat gebeurt tijdens een openluchtdienst achter het kerkgebouw. Bijzonder is overigens dat de Ottolandse predikante in een interview in Het Kontakt zeventien jaar geleden aangaf dat ze bij haar afscheidsdienst uit 1 Petrus 4 zou preken. En zonder dat interview geraadpleegd te hebben, wordt dat ook echt de tekst die ze bij haar afscheid gebruikt.

Het volledige interview staat donderdag in Het Kontakt.