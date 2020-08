College Molenlanden: 'Verontreinigd water wordt niet op Linge geloosd'

MOLENLANDEN • Er wordt op dit moment geen verontreinigd water vanaf golfterrein The Dutch (bij het Lingebos) op de Linge geloosd. Dat heeft het college van Molenlanden geantwoord op vragen van Doe Mee!-raadslid Curt Roth.

Afgelopen winter en in het voorjaar is er op piekmomenten, bij veel neerslag, wel sprake geweest van gecontroleerde lozingen. Vooraf is getoetst welke hoeveelheden konden worden geloosd. 'Het betrof een noodmaatregel', schetst het college van Molenlanden.

De verantwoordelijkheid ligt bij Waterschap Rivierenland. Inmiddels is de lozing een halt toegeroepen. 'Wel wordt vanuit de afgedamde watergangen, bij een hoog peil, het water verpompt naar de Linge om wateroverlast te voorkomen'.

Gemeenten West Betuwe, initiatiefnemer en aannemer hebben overeenstemming bereikt over het hervatten van de werkzaamheden voor de uitbreiding van het golfterrein. 'De werkzaamheden moeten plaatsvinden volgens het overeengekomen plan van aanpak, zodat de risico's voor het milieu worden weggenomen'.