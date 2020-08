'Overlast motoren is subjectief'

REGIO • Motorrijders en mensen die van rust en natuurschoon willen genieten; het gaat niet altijd goed samen. Tijdens de lockdown waren er meer klachten dan ooit over groepen ronkende motoren en knetterende uitlaten. In de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden trokken van vroeg tot laat colonnes over de rivierdijken, met boze reacties op social media tot gevolg. Verbodsborden voor motorrijders werden genegeerd en er klonk de roep om motorrijders te weren op veerpontjes.

Goos Middelkoop uit Everdingen is voorzitter van motorclub MAC Magneet Vijfheerenlanden, een club met 85 leden. Het bestuur van zijn club heeft een ‘verschrikkelijke hekel’ aan veroorzakers van overlast. “Maar het is voor ons moeilijk te peilen hoe onze leden ermee omgaan. Een motorrijder is een vrijgevochten persoon, moeilijk te sturen. We zijn een vereniging die graag toertochten uitzet, met motoren die niet te veel herrie maken, in groepjes van maximaal zes. Sommige motorrijders willen met een grote groep de wegen beetje onveilig maken, maar wij zijn daar wars van."

Op dit moment zet MAC Magneet geen ritten uit. "Onze leden mogen rustig rondrijden, er zijn ritten genoeg in ons archief. Maar we gaan nu geen ritten organiseren, want als we mensen bijeen roepen om te rijden, heb je contactmomenten bij het inschrijven en afrekenen. Dat willen we vermijden. Want die 1,5 meter afstand is leuk, maar wij zien overal dat mensen dat vergeten. Dan ga je iets uitlokken wat je niet wilt.”

Drie groepen

Uit onvrede over het beleid van de club heeft een aantal leden zich ook aangesloten bij andere clubs, weet Middelkoop. “Om toch georganiseerd ritten te rijden. Dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Ik ben er liever niet bij. Ik rij niet op een luid geval en probeer me netjes te gedragen. Je hebt drie groepen: op-het-gemakrijders, de groep bankstellen, dat zijn grote motoren die je praktisch niet hoort en snelle jongens die met hoge snelheden en aangepast uitlaten anderen tot last zijn.”

Ook Middelkoop signaleert onbeschoft rijgedrag. “Als je op zondagmiddag de Lekdijk uit wil fietsen, ben je blij als je er levend vanaf komt. Dat men er wat aan wil doen is fantastisch, maar met afsluitingen voor motoren ben ik het niet eens. Want er zijn ook nette motorrijders. Bovendien: als je een verbodsbord neerzet, komt er een motorrijder die dat bord omdraait. Het zou beter zijn om gedurende een week of drie een agent neer te zetten die de snelheid controleert. Wie honderd rijdt waar je zestig mag, kan zijn motor inleveren. Maar geen agent durft dat aan. Of de politie is te druk met andere dingen.”

Normale mensen

Willem Verwaal is algemeen bestuurslid van MC Vogelvrij, een club uit Groot-Ammers met leden uit de hele regio. Verwaal benadrukt dat motorrijders ‘allemaal individuen’ zijn. “We zijn normale mensen, met een gewone baan en een gewoon gemiddeld leven. We zijn niet als groep onderweg om andere mensen hun rust te ontnemen. De overlast zal veelal ervaren worden door mensen die aan mooie wegen wonen. Overlast ervaren is ook een subjectief begrip. Veel van onze leden wonen ook aan een mooie weg waar veel motoren passeren, maar geen van ons ervaart dat als overlast. Maar de samenleving wordt steeds drukker en corona bindt ons min of meer aan huis en omgeving, zodat er nu ook relatief meer met de motor gereden wordt.”

Het bestuur van MC Vogelvrij is zich bewust van de irritatie aangaande motorrijders. Verwaal: “Daarom wijzen we vóór iedere, door ons georganiseerde rit, alle deelnemers op de eigen verantwoordelijkheid: ‘Veroorzaak geen overlast en hou de groepen klein’. Verder zijn we als club uiteraard niet verantwoordelijk voor het individu, en zijn we zeker niet van plan onze hobby zomaar op te geven. Het zou mooi zijn als er een echt gesprek plaats zou vinden tussen mensen die overlast ervaren en motorrijders. Misschien werkt dat beter dan na ieder mooi weekend modder gooien via de media.”