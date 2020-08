De Koperen Knop houdt gedichtenwedstrijd voor kinderen

HARDINXVELD-GIESSENDAM/REGIO • Bij de komende expositie ‘Het Kinderboek – Toen en Nu’ organiseert Museum De Koperen Knop een poëziewedstrijd. Iedereen t/m 12 jaar wordt uitgenodigd een gedicht of verhaal te schrijven rond het thema ‘EN TOEN’. De uiterste inzenddatum is 31 oktober 2020 en een deskundige jury bekijkt alle inzendingen, die een kans maken op mooie kinderboeken.

In 2020 bestaat de landelijke kinderboekenweek 65 jaar. Dit is voor De Koperen Knop aanleiding een expositie samen te stellen over Het Kinderboek, met als thema ‘Toen & Nu’. Daar zijn van 26 september tot en met 14 november 2020 bekende en minder bekende kinderboeken te zien, bijzondere verzamelingen, prenten- en leesboeken, kinderboekillustraties en nog veel meer. Het gaat om oude en nieuwe boeken voor alle gezindten. Een expositie waar het kind en zijn boeken centraal staan, maar die bij ouderen veel nostalgische gevoelens zal oproepen.

Activiteiten

Tijdens de expositie zijn er verschillende activiteiten, zoals een poëziewedstrijd. Hiervoor kan een voorgedrukt formulier (zie de website van het museum) voor worden gebruikt, maar een eigen vel papier mag ook. Ook worden er speciale voorleesmiddagen georganiseerd. En komen workshops, waar een met boeken verband houdende mobile of kijkdoos kan worden gemaakt. Er is een speurtocht en er komen kleurplaten. Er zijn tijdens de expositie ook kinderboeken te koop (vanaf € 12,50 met een gratis kinderboekenweekgeschenk). Het museum werkt samen met de Rotterdamse kinderboekenwinkel ‘Ver van Hier’ en met boekhandel Rinah in Hardinxveld-Giessendam, terwijl ook de plaatselijke bibliotheek erbij wordt betrokken.

Museum De Koperen Knop (Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam) is open van dinsdag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie: www.koperenknop.nl.

Het museum heeft ook een permanent gedeelte, er zijn diverse bijgebouwen, een grote museumtuin, een grote ontvangstruimte en een museumcafé met terras en een theetuin. Door de maatregelen tegen het coronavirus zijn mogelijk niet alle faciliteiten open.