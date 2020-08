Vanwege toename coronabesmettingen extra horecacontroles in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden gaat met ingang van komend weekend extra toezicht houden op horecagelegenheden. Dit naar aanleiding van het toenemende aantal coronabesmettingen, die deels horecagerelateerd zijn.

Met deze maatregel volgt de gemeente de landelijke richtlijnen. “We zien dat veel horecaondernemers de regels gelukkig goed naleven, maar helaas zien we ook nog teveel gevallen waarin dat niet gebeurt,” zegt burgemeester Sjors Fröhlich. “Vandaar dat we vanaf komend weekend extra gaan controleren om ervoor te zorgen dat we corona de baas blijven.”

Lokale horeca

De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben mogelijkheden om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen en onder controle te krijgen. Deze lokale en regionale maatregelen richten zich op naleving van de basisregels en het voorkomen van drukte, zodat het virus zich niet verder verspreidt.

Ook in Vijfheerenlanden blijkt dat besmettingen zijn te relateren aan eet- en drinkgelegenheden. 'Met scherper toezicht willen we er voor zorgen dat de regels worden nageleefd', meldt de gemeente.

Zorgen

'Nog steeds leven heel veel mensen de basisregels na. Maar wat ons zorgen baart is dat er ook veel mensen zijn die dit niet doen. Wij roepen de inwoners van Vijfheerenlanden op om zich te blijven houden aan de regels, jong en oud'.

Handhaven

De controles worden geïntensiveerd. Alle eet- en drinkgelegenheden moeten zijn ingericht op basis van de bestaande richtlijnen. Gemeente Vijfheerenlanden gaat er op toezien dat ondernemers en bezoekers zich hieraan houden.

'We hopen dat handhaven niet nodig zal zijn omdat we allemaal hetzelfde doel hebben: corona onder controle krijgen. Maar indien nodig wordt er wel gehandhaafd. Daarbij kan gedacht worden aan een boete, een last onder dwangsom om herhaling te voorkomen, aangepaste openingstijden of sluiting'.