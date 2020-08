Burgemeestersechtpaar wandelt door, ondanks hitterecords

• Op vrijdag 31 juli kreeg het burgemeestersechtpaar bij de Achterlandse molen in Groot-Ammers een knapzak met appels mee. (Foto: Anne Marie Hoekstra)

MOLENLANDEN • Burgemeester Theo Segers en zijn vrouw Anneke trotseren recordtemperaturen om al wandelend hun nieuwe gemeente te leren kennen.

De tocht ging van start op donderdag 23 juli. Sinds die dag wandelen Theo en Anneke Segers vijf weken lang door Molenlanden, steeds van donderdag tot en met zaterdag.

Etappes

De tocht begon met een route door Arkel, Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos. De tweede etappe voerde van Goudriaan via Ottoland, Groot-Ammers en Nieuwpoort naar Langerak. De derde van Molenaarsgraaf via Brandwijk en Bleskensgraaf naar Oud-Alblas.

Bewondering

Onderweg knoopt het echtpaar Segers volop praatjes aan, krijgen ze verkoeling aangeboden in de vorm van onder andere fruit en water, of een paraplu om als parasol te gebruiken. Een badje koel water voor verhitte voeten was er ook. Op social media oogst het echtpaar bewondering voor de sportieve manier waarop ze, ondanks de hitte, de inwoners blijven ontmoeten.

Tiende wandeldag

Vandaag, donderdag 13 augustus, begon de vierde etappe en daarmee de tiende wandeldag. Segers en zijn vrouw lopen van Schelluinen naar Giessenburg. Vanmorgen brachten ze een bezoek aan de rioolwaterzuivering in Schelluinen. Van daaruit wandelden ze naar kasteel Schelluinderberg voor koffie. Bij oud-wethouder Wout de Jong en zijn gezin schuiven ze vanavond in Giessenburg aan voor de maaltijd. De overnachting staat gepland bij de familie Van Wijngaarden aan de Peursumseweg.

Graanbuurt

Op vrijdag 14 augustus start de wandeling met een ontbijt in Giessenburg, waarna het echtpaar Segers een rondleiding krijgt door de Graanbuurt. Verder staat onder andere een bezoek aan dagboerderij De Hoeff op het programma.

Giessen-Oudekerk

De burgemeester en zijn vrouw vertrekken zaterdag 15 augustus in de ochtend naar hun afspraak op het schoolplein van Giessen-Oudekerk met GO Kidss en de dorpsboerderij. Vervolgens lunchen ze bij café Olt Ghiessen en na de lunch varen ze over de Giessen naar de Molenweg. Vanaf daar gaan ze met paard en wagen verder naar het dorp Wijngaarden. De zaterdag wordt afgesloten met een bezoek aan de Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard aan de Matenaweg.

Laatste etappe

Van donderdag 20 tot en met zaterdag 22 augustus is de laatste etappe aan de beurt. Deze voert van Streefkerk via Nieuw-Lekkerland naar Kinderdijk.

Alle informatie over de wandeltocht is te vinden op www.molenlanden.nl/burgemeesteroppad