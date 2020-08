Grote drukte op campings in de regio

REGIO • Dat meer mensen in eigen land op vakantie gaan, merken ook de campingeigenaren in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De toeloop is zo groot, dat ze regelmatig kampeerders moeten teleurstellen.

Bij de Stichting Vrije Recreatie (SVR) in Meerkerk melden zich doorgaans 350 nieuwe donateurs aan per week. “Nu zijn dat er bijna elke week duizend”, vertelt Bas van Mil.

Kust vol

Van Mil weet dat vrijwel alle campings in de regio vol staan. "Bij ons hoofdkantoor in Meerkerk hebben we camping De Victorie. Daar hebben we nu ook Duitse gasten omdat aan de kust alles vol is. We zien dat meer mensen in eigen land blijven, dat horen we uit het hele land.”

Toeloop enorm

Ook bij John Paul Slob van Camping ter Leede in Leerdam is het druk. “Sinds half juni is de toeloop enorm. Ik moet dagelijks tien à vijftien mensen afwijzen omdat we geen plaats meer hebben. In andere jaren moest ik ook wel eens mensen teleurstellen, maar dat waren er misschien drie per week. Op de avond waarop we weer open mochten, hebben we de hele avond niks anders gedaan dan telefoontjes beantwoorden.”

Een ander verschil met voorgaande jaren is dat mensen gemiddeld korter blijven. “Voorheen bleven gasten vaak twee, drie weken, nu vaker een of anderhalve week. Je hebt dus meer wisselingen.”

Verloren voorjaar

De drukte maakt slechts een deel van het verloren voorjaar goed. Van Mil: “Het is vervelend dat we in het voorjaar niet open mochten, want juist dan blijven Nederlands in de weekenden in eigen land. Dan is het bij ons drukker dan in het hoogseizoen, als veel mensen naar het buitenland gaan.”

Stress en schade

Slob: “De geleden schade is niet in te halen. We hebben behoorlijk wat stress gehad. Van 1 april tot 1 oktober moet je een buffer opbouwen om de winter door te komen. Dat potje is aan het einde van de winter leeg. Toen we nog niet open mochten, liepen de vaste lasten wel door. We waren ook bezig met flinke investeringen, gebaseerd op het aantal gasten dat geboekt had. Die annuleerden allemaal. Dan draait je maag een paar keer rond. Hoe kunnen we de eindjes aan elkaar knopen? Nu draaien we goed, maar het verlies zullen we niet volledig goed maken. Toch zien we het niet somber in; we zetten de investeringen even op een laag pitje.”

Verrast

Kees Portengen van camping De Giessenwaard in Noordeloos heeft ook mensen moeten teleurstellen. Vorige week vertelde hij: “Vanaf het eerste moment hadden we veel aanvragen en staan we permanent volledig vol. Door de warmte valt er nu af en toe een gaatje, maar komend weekeinde staan we weer helemaal vol. Ik spreek veel mensen die zeggen dat ze nooit in Nederland op vakantie gaan, maar dit jaar wel. Ze zijn verrast over wat er in eigen land te zien is.”

Afgeschreven jaar

Ook Leo Janse van camping Landhoeve in Nieuw-Lekkerland beleeft een vreemd seizoen. “In juli heb ik vaak ‘nee’ moeten verkopen. Over die maand mogen we niet klagen. Begin juni waren we voor de helft vol, terwijl we dan in andere jaren helemaal vol staan. Dit is een afgeschreven jaar. Normaal hebben we met Hemelvaart en Pinksteren topdagen, maar toen mochten we nog niet open.”

Warmte

De Lekkerlandse camping ontvangt vanwege de ligging bij werelderfgoed Kinderdijk doorgaans vooral kampeerders uit het buitenland. Die blijven nu bijna allemaal weg. “We hadden veel annuleringen omdat corona weer de kop op steekt. Ook door de warmte zeggen mensen nu af. Bij ons komen vooral ouderen, die gaan met 35 graden niet in een caravan zitten.”

Extreem

Teus Dijksman van camping Slingeland in Giessenburg dacht bij aanvang van het seizoen: “Dit wordt een rampjaar. Maar nu trekt het aardig bij, ik denk dat we toch aan de omzet van vorig jaar komen. Aan het begin hadden we alleen annuleringen, vanaf begin juli liep het storm. We hebben 25 plaatsen en we moeten dagelijks vijf tot tien mensen teleurstellen. Andere jaren hoef ik in de zomervakantie niet vaak mensen teleur te stellen. Dit is extreem.”