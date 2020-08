Doetse Kom alleen nog toegankelijk voor abonnementhouders en bezitters 12-badenkaart

GIESSENBURG • Zwembad De Doetse Kom in Giessenburg is met ingang van vandaag -woensdag 12 augustus- alleen nog toegankelijk voor abonnementhouders en bezitters van een 12-badenkaart. Dit in verband met het oplopende aantal coronabesmettingen in de regio.

Gelet op de enorme toestroom van badgasten kon De Doetse Kom de veiligheid en gezondheid van bezoekers en personeel niet langer waarborgen. Vandaar dat een nieuw veiligheidsplan in werking is getreden. Dit plan voorziet erin dat De Doetse Kom tot en met het einde van het seizoen (29 augustus) exclusief toegankelijk is voor abonnementhouders en bezitters van een 12-badenkaart.

Met ingang van 12 augustus worden er geen abonnementen, 12-badenkaarten en losse tickets meer verkocht. "De veiligheid en gezondheid van onze bezoekers en ons personeel staat voorop", aldus woordvoerder Kees Commijs.