Zeer lichte coronastijging in Molenlanden

MOLENLANDEN • De afgelopen week is er in de gemeente Molenlanden slechts één coronabesmetting bijgekomen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers die dinsdag door de GGD bekend zijn gemaakt.

In totaal zijn in Molenlanden nu 123 personen positief getest op Covid-19.

In buurgemeenten was de stijging groter. In Alblasserdam nam het aantal besmettingen met drie toe, in Gorinchem met 22, in Hardinxveld met 5, in Papendrecht met twee en in Sliedrecht met één.