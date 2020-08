Essen weg uit Alblasserbos

OUD-ALBLAS • Als gevolg van de agressieve schimmelziekte essentaksterfte zullen ook de laatste essen in het Alblasserbos worden gekapt.

Volgens Staatsbosbeheer is er geen andere optie. De es herstelt namelijk niet van deze ziekte, die in Nederland in een steeds sneller tempo om zich heen grijpt.

In de afgelopen jaren zijn er in het Alblasserbos al veel zieke essen weggehaald. Er zullen nieuwe bomen worden teruggeplant.