GGD waarschuwt voor oplichting met coronatesten

REGIO • GGD Zuid-Holland Zuid waarschuwt dat coronatesten momenteel worden gebruikt voor oplichting.

Hierover zijn diverse meldingen binnengekomen.

Mensen die in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op corona, worden telefonisch benaderd met het verzoek 50 euro over te maken voor een thuistest. Er wordt gebeld met een anoniem nummer en er wordt gevraagd bankrekeningnummer en vervaldatum van de bankpas door te geven.

De GGD benadrukt nooit om bankgegevens te vragen en nooit te vragen om geld over te maken. 'De coronatest is gratis. Als u telefonisch benaderd wordt met de vraag uw bankgegevens door te geven en geld over te maken; hang op!', meldt de GGD op haar website.