Expositie 'Oorlog in de Alblasserwaard' in aangepaste vorm alsnog te zien in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • De uitgebreide expositie over de oorlog in de Alblasserwaard kon vanwege de coronacrisis in mei niet doorgaan, maar wordt op persoonlijke titel nu alsnog vorm gegeven door At Stravers.

In de voormalige fietsenwinkel van Hans Maat aan de Voorstraat 27 in Groot-Ammers zal van vrijdag 14 augustus tot en met zaterdag 5 september een 'etalage-expositie' worden gehouden in het kader van 75 jaar bevrijding.

Er zal onder meer een diorama te zien zijn van het begin van de oorlog en van de bevrijding. Ook wordt aandacht geschonken aan diverse vliegtuigen die in de Alblasserwaard zijn neergestort en wordt het einde van de oorlog in Nederlands-Indië belicht. De expositie kan dus van buiten worden bekeken. Bij vragen kan worden aangebeld op Voorstraat 29.