Nieuw boek met verhalen van veteranen uit Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Op woensdag 26 augustus wordt in het stadhuis van Vianen het boek ‘Verhalen van veteranen uit Vijfheerenlanden’ gepresenteerd. In het boek vertellen 33 veteranen uit de gemeente over hun ervaringen tijdens oorlogen en vredesmissies waar Nederland vanaf de Tweede Wereldoorlog bij betrokken was.

Het boek is geschreven in opdracht van de gemeente. Het eerste exemplaar van het boek zal worden uitgereikt door burgemeester Sjors Fröhlich aan oud-veteraan Jan Bruning, initiatiefnemer en samensteller van het boek. Bruning deed dienst bij het korps mariniers en werd begin jaren tachtig op individuele basis uitgezonden naar de Golanhoogte. Daar moest hij met andere VN-waarnemers toezien of de afgesproken demarcatielijn tussen Israële en Syrië werd gerespecteerd.

Tekstschrijvers Astrid en Eric van Rosmalen interviewden de veteranen en fotograaf Hennie Marks maakte de portretfoto’s. Het boek is vormgegeven door Vincent Zandkuijl van GoDutch Design. Burgemeester Sjors Fröhlich schreef het voorwoord. “Zeer indrukwekkend. Wat een offers, ook nu nog”, zo prees hij boek op zijn Twitter-account.

Het boek verschijnt in een oplage van 500 exemplaren. Een groot deel van de oplage is bestemd voor de circa 250 exemplaren die de gemeente Vijfheerenlanden telt. Het boek zal niet in de winkel te koop zijn.

Tijdens de officiële presentatie op 26 augustus verleent Vianees Arie Kooijman zijn medewerking met drie oude oorlogsvoertuigen.

Het boek had eigenlijk moeten verschijnen tijdens de bevrijdingsfeesten begin mei dit jaar, maar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. Ook de officiële uitreiking tijdens Veteranendag (27 juni) ging om dezelfde reden niet door.

De vertraagde uitgave van het boek heeft wel tot gevolg dat inmiddels vier geïnterviewde veteranen zijn overleden. Hun verhalen zijn na overleg met de familie toch gewoon opgenomen in het boek.