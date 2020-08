Nieuwe single Denise van Boxtel uit Schelluinen: ‘Zomer voor altijd’

SCHELLUINEN • Na de succesvolle single ‘Waar Blijf Je Nou’ pakt jong talent Denise van Boxtel uit Schelluinen door met de heerlijke zonnige track ‘Zomer Voor Altijd’.

Het liedje werd wederom geschreven door topcomponist Kirsten Michel, samen met Denise Van Boxtel en is geïnspireerd op deze zomer waar we allemaal dichtbij huis zijn, maar tóch ontzettend genieten.

Was het maar ‘Zomer Voor Altijd’ biedt een hip geluid voor een hippe zangeres. De zomerse video maakt het plaatje compleet. Denise wil graag laten horen dat ze een grote belofte is waar we nog veel van zullen gaan horen.

Ook voor de opnames van dit nummer dook zij de legendarische Soundwise studio in om hier te werken met Kirsten Michel, Joos van Leeuwen en Jimmy van den Nieuwenhuizen. En zo ontstond de single ‘Zomer voor altijd’.

Denise van Boxtel is 12 jaar en woont in het kleine Zuid-Hollandse dorpje Schelluinen. Het muzikale balletje begint in 2018 pas te rollen. Zingen begon als een hobby, maar is inmiddels een grote passie van Denise geworden. Haar eerste single was ‘Liefste mama’, maar al snel volgde de volgende singles ‘Als je verliefd op een jongen bent’, ‘De allermooiste tijd’ en ‘Waar blijf je nou’. En dan nu wil ze laten zien en horen dat de zomer voor haar altijd mag blijven, want de titel van haar nieuwe single is dan ook ‘Zomer voor altijd’. Naast het zingen, is dansen ook een van haar grote passies en dat zal ze ook zeker doen op dit nummer.

Denise: “Ik vind zingen heel leuk om te doen en ben al heel blij met alle reacties die ik tot nu op eerdere liedjes heb gekregen en hoop dat ook op ‘Zomer voor altijd’ te krijgen.”