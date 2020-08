Lexmonders willen zichtbaar blijven in Vijfheerenlanden

LEXMOND • Inwoners van het dorp Lexmond hebben een stichting opgericht om zichzelf bij de gemeente te vertegenwoordigen.

De gemeente Vijfheerenlanden bestaat uit drie steden en dertien dorpen, waaronder Lexmond. De fusie van Leerdam, Vianen en Zederik zorgde ervoor dat inwoners van Lexmond een plan bedachten om niet onder te sneeuwen; ze richtten de Stichting Dorpsinitiatief Lexmond op.

Geen strijd

Voorzitter is Ralph Alting. Om maar meteen een mogelijk misverstand weg te nemen zegt hij: “We willen geen strijd creëren tussen Lexmond en de gemeente. Wel zien we dat we steeds minder zichtbaar zijn als dorp, je krijgt steeds minder de aandacht die je zou willen.” De gemeente verwelkomt het initiatief. “Die wil graag in contact zijn met de dorpen. Wat is er mooier om dit met een gebundeld dorpsinitiatief te doen, in plaats van met individuele belanghebbenden zoals bewoners en verenigingen?”

Strandje

Hij beseft dat één stichting nooit de meningen van alle inwoners kan ventileren. “Maar als er overkoepelende punten zijn, dan kunnen wij acteren. En als mensen zelf vastlopen bij de gemeente.” Als voorbeelden van onderwerpen waarover ze in gesprek willen met de gemeente noemt hij: verbetering van het strandje aan de Lek, de toekomst van de apotheek en de woonvisie van voor het Vijfheerenlanden van de toekomst. “We hebben al een datum aangevraagd voor ons eerste overleg.”

Bestuur

De stichting telt drie dagelijkse bestuursleden, zes bestuursleden die de vier werkgroepen aansturen en een driekoppige raad van advies. De vier werkgroepen gaan over de thema's: wonen & Infra, jongeren & ouderen, Lexmond identiteit en sport & recreatie. “In de werkgroepen zitten mensen die goed weten wat er in Lexmond speelt en inwoners kennen hen. Verder gebruiken we internet, hebben we een website en hangen we informatie in de mededelingenkast bij de De Drie Snoecken.”

Afspiegeling dorp

Het initiatief is in het dorp goed ontvangen, zegt Alting. “Het begon met vijf personen die zagen dat er behoefte is aan deze stichting. We hebben op 24 juni een avond gehad in het dorpshuis. Daar konden dertig personen bij zijn, in verband met de RIVM-richtlijnen. We hebben geprobeerd een afspiegeling van het dorp bijeen te krijgen: ondernemers, kerken, scholen en mensen uit de recreatieve sector. Ze waren allemaal heel enthousiast en de meesten hebben zich aangemeld om actief deel te nemen."

Geen verkiezing

"Natuurlijk moeten we afwachten of het gedragen wordt door het dorp. Er is geen verkiezing geweest. In deze fase hadden we het niet anders kunnen doen. De officiële oprichting was op 23 juli, in aanwezigheid van de notaris.”

Identiteit dorp

Over zijn eigen motivatie vertelt de voorzitter: “Ik woon nu achttien jaar in Lexmond en voel me betrokken. Eerder woonde ik in Nieuwegein, waar ik de verstedelijking en individualisering zag opkomen. Ik heb ervaring met het groter worden van een dorp en zag de identiteit in gevaar komen. Lexmond is een levendig dorp met veel sociale betrokkenheid, daar willen we ons hard voor maken.”

Voor meer informatie: www.dorpsinitiatieflexmond.nl