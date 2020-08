POLEN/REGIO • De toestand van Fabio Jakobsen is na een vijf uur durende operatie ernstig maar stabiel, zo werd vanochtend bekendgemaakt op een persconferentie in het St. Barbara Ziekenhuis in Sosnowiec.

Er zijn geen complicaties opgetreden na de operatie, die rond 05:30 vanmorgen eindigde. De doktoren spreken dan ook van enig optimisme. Wel is er sprake van moeite met de ademhaling, wegens verwondingen aan de borst. Vandaag wordt gepoogd om Jakobsen uit zijn kunstmatige coma te laten ontwaken, zo meldt het ziekenhuis ook.

Eerder maakte zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step al bekend dat de wielrenner geen hersenletsel heeft overgehouden aan zijn val.

Ook zij komen nu met de bevestiging van het eerder bekendgemaakte nieuws:

Fabio Jakobsen had facial surgery during the night. His situation is stable at the moment and later today the doctors will try to wake Fabio up.



More information will be published when available.



Again, we want to thank you all for the huge support!



Photo: @GettySport pic.twitter.com/aVK6HakIwk