RIVM meldt 35 nieuwe coronagevallen in de regio

MOLENLANDEN/DRECHTSTEDEN • Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in de Drechtsteden en Molenlanden is in de afgelopen week met 35 toegenomen.

Het totaal aantal besmettingen in de regio is daardoor gestegen tot in totaal 1204. Dat blijkt uit de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vorige week werden er 27 nieuwe coronagevallen gemeld door het RIVM.

De 35 nieuwe besmettingen in de afgelopen week zijn vastgesteld in Alblasserdam (2), Dordrecht (14), Hardinxveld-Giessendam (1), Hendrik-Ido-Ambacht (6), Molenlanden (3), Papendrecht (2), Sliedrecht (3) en Zwijndrecht (4).

Het aantal patiënten dat voor corona in het ziekenhuis is opgenomen geweest of nog ligt, steeg met één naar 167 en het aantal sterfgevallen ten gevolge van het coronavirus bleef gelijk. Het aantal sterfgevallen in de regio staat op 121.

In de gemeente Vijfheerenlanden werd in de afgelopen week één nieuwe besmetting vastgesteld.

Afgelopen week werden 2.588 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 1.259 meer meldingen dan het aantal meldingen in de week daarvoor toen 1.329 nieuwe personen met een COVID-19 besmetting zijn gemeld.

Er zijn grote regionale verschillen in het aantal meldingen. Met name in Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant, is een toename te zien in het aantal meldingen.