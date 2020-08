Alzheimer Trefpunt Molenlanden annuleert alle bijeenkomsten

MOLENLANDEN • De Werkgroep Alzheimer Trefpunten Molenlanden heeft besloten alle bijeenkomsten van het Trefpunt voor dit jaar te annuleren.

In de ruimten die hiervoor worden gebruikt is het namelijk niet doenbaar om een afstand van anderhalve meter in acht te nemen.

Bovendien wil de Werkgroep geen enkel risico op besmetting met het coronavirus lopen.

In januari 2021 hoopt men weer van start te kunnen gaan met de bijeenkomsten.