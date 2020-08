Oude Hollandse Waterlinie concerten met verhalenverteller

NIEUWPOORT • Voor het Monumentenweekend van 12 en 13 september heeft de Stichting Oude Hollandse Waterlinie een vijftal mooie klassieke concerten op het programma staan.

De concerten worden gehouden in Gorinchem, Gouda, Montfoort, Nieuwpoort en Woerden. Het concert in Nieuwpoort is de laatste van de reeks. Die wordt gehouden op zondag 13 september van 14.30 tot 15.30 uur in het Arsenaal aan de Buitenhaven 11 te Nieuwpoort.

De muziek wordt afgewisseld met verhalen over de rol van Nieuwpoort in de geschiedenis van de Oude Hollandse Waterlinie en het Rampjaar 1672, verteld door theatermaker Michiel van de Burgt, bekend als Wouter van de Waterlinie.

Het concert wordt uitgevoerd door het zes musici tellende Barok-ensemble Camerata Capelle, onder leiding van Boudewijn Bruil.

Programma

Het programma omvat de volgende gevarieerde klassieke werken: Giuseppe Sammartini concerto in F voor blokfluit, strijkers en continuo, Christa Lips, sopraan, Henry Purcell – When I am laid uit Dido and Aeneas, John Dowland – Come again sweet love van Greensleves, Georg Philipp Telemann, concerto in A mineur TWV 52, a1 van Telemann voor altblokfluit, altviool (viola da gamba), strijkers en continuo, en Domenico Sarri, Concerto in a mineur voor blokfluit, strijkers en continuo

De concerten zijn gratis bij te wonen. Informatie over de locaties en tijden van de concerten in Gorinchem, Gouda, Montfoort en Woerden is te lezen op de website: www.oudehollandsewaterlinie.nl.