Adrie de Gier uit Goudriaan fietst 100.000 km op haar Gazelle

GOUDRIAAN • Adrie de Gier uit Goudriaan heeft onlangs de 100.000 km gehaald op haar Gazelle.

Gemiddeld fietst ze zo’n 10.000 kilometer per jaar. Ze heeft er dan ook ongeveer een decennium over gedaan. En zonder hulp van een motor. Puur trappen.

Adrie de Gier op de fiets is derhalve een vertrouwd beeld in het dorp en in de wijde omgeving.

De banden van haar fiets zijn inmiddels versleten, maar ze wilde graag op die banden de 100.000 kilometer vol maken.

Intussen heeft Adrie wel wat pijntjes aan haar gewrichten. Na deze ton fietsen gaat ze het wat rustiger aan doen.