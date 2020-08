Echtpaar uit Arkel maakt sponsorwandeltocht door Brabant

ARKEL • Hans en Ellis van Lent uit Arkel lopen vanaf 15 augustus een meerdaagse sponsorwandeltocht door het Brabantse land. Hiermee hopen zij zoveel mogelijk geld op te halen voor Fonds Veteranenhond.

“Nu ben ik, omdat ik zelf ook veteraan ben, zeer betrokken bij de kameraden die door omstandigheden zijn aangewezen op een hulphond”, vertelt Hans.

Normaal gesproken lopen hij en zijn vrouw Ellis tijdens hun vakantie gedurende twintig dagen als pelgrims een gedeelte de route naar Santiago de Compostella. De afstand die zij afleggen is tussen de 400 en 500 km per vakantie. Hans: “Dit jaar was de planning om vanaf Bergerac in de Dordogne te gaan lopen, waar we afgelopen jaar waren geëindigd. Van daaruit was Santander in Spanje de bestemming.”

“Door de coronaperikelen vinden wij het niet prettig en verantwoord om dit jaar onze reis voort te zetten”, vervolgt Hans. “We stellen het dus uit naar hopelijk volgend jaar. Als alternatief hebben we daarom gekozen in Nederland te gaan lopen.”

Met de organisatie die wandeltocht verzorgt, Walk4Veterans, hebben Hans en Ellis overlegd dat ze dit jaar hun wandelvakantie in het teken willen stellen van het goede doel: Fonds Veteranenhond. Ze gaan al kamperend het Zuiderwaterliniepad van 290 km lengte lopen en hierbij, via social media, zoveel mogelijk aandacht voor dit goede doel genereren. Deze sponsorwandeling duurt van 15 september tot 4 september.

Hans: “We gaan daarbij ook inspelen op de kreet ‘Hoe gastvrij zijn de Brabanders’ en zien wel wat we allemaal gaan beleven. Het is onze bedoeling om deze belevingen dagelijks of om de dag te plaatsen op onze Facebookpagina ‘Wandelen als pelgrim’.

Voor meer informatie over de actie, zie ook www.walk4veterans.nl. Een bijdrage leveren aan het goede doel, kan via de volgende link: www.walk4veterans.nl/doneer/deelnemer/803.